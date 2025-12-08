 imagen

EN VIVO 17:00 a 19:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Asistieron más de 6 mil personas: El fin de semana abrieron los natatorios de Capital

Los complejos Carlos Xamena, Vitale y Juan Domingo Perón recibieron a familias que disfrutaron del espejo de agua y de las instalaciones de cada lugar.

Salta Hoy

08 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Se recuerda que las entradas pueden ser adquiridas de manera virtual o en boletería de cada predio municipal.

“No se permite el ingreso con bebidas alcohólicas ni con camisetas de futbol para prevenir enfrentamientos”, indicó Ezequiel Barraguirre, titular de la Agencia Salta Deportes.

 

