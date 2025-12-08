Asistieron más de 6 mil personas: El fin de semana abrieron los natatorios de Capital
Los complejos Carlos Xamena, Vitale y Juan Domingo Perón recibieron a familias que disfrutaron del espejo de agua y de las instalaciones de cada lugar.
08 / 12 / 2025
Se recuerda que las entradas pueden ser adquiridas de manera virtual o en boletería de cada predio municipal.
“No se permite el ingreso con bebidas alcohólicas ni con camisetas de futbol para prevenir enfrentamientos”, indicó Ezequiel Barraguirre, titular de la Agencia Salta Deportes.