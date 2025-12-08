Un choque frontal en El Carril dejó un motociclista muerto

A pesar de usar casco reglamentario, el motociclista murió en el lugar debido a la violencia del impacto.

Los médicos confirmaron su deceso poco después del accidente.

El conductor del auto fue sometido al test de alcoholemia, que dio resultado negativo.

Este es el sexto fallecimiento en la provincia en accidentes de tránsito en el mes de diciembre y el número 123 en lo que va del año.



