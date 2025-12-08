 imagen

Un choque frontal en El Carril dejó un motociclista muerto

El accidente fatal ocurrió este domingo alrededor de las 13:00 en la Ruta Nacional 68. Un motociclista se cruzó de carril y chocó de frente con un automóvil.

Salta Hoy

08 / 12 / 2025

 

A pesar de usar casco reglamentario, el motociclista murió en el lugar debido a la violencia del impacto. 

Los médicos confirmaron su deceso poco después del accidente. 

El conductor del auto fue sometido al test de alcoholemia, que dio resultado negativo. 

Este es el sexto fallecimiento en la provincia en accidentes de tránsito en el mes de diciembre y el número 123 en lo que va del año. 


 

