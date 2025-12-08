La UNSa otorgó el título de Doctor Honoris Causa Post Mortem al Dr. Arturo Oñativia

El salteño dejó una huella profunda en la vida institucional del país.

Médico egresado con honores en la Universidad de Buenos Aires, Oñativia fue un pionero en la lucha contra el bocio endémico en el norte argentino, impulsó la modernización del sistema hospitalario nacional y, como ministro de Asistencia Social y Salud Pública del gobierno de Arturo Illia, promovió reformas trascendentes como la “Ley de Medicamentos”, la obligatoriedad de iodación de la sal y la creación del Servicio Nacional de Agua Potable.

Asimismo, fue protagonista en el proceso que culminó con la creación de la Universidad Nacional de Salta en 1972.

En el acto, su sobrina Virginia Gomez Augier recordó la figura del Dr. Oñativia.

A su turno, su yerno Gustavo Gómez Augier destacó por Radio Salta la rutina de trabajo y estudio diario del médico endocrino.

“Oñativia estudiaba desde la medianoche hasta las 3 de la mañana”, destacó.

Gómez Augier destacó el compromiso social de Oñativia con la comunidad: “Dejó todos sus honores personales para trabajar contra el bocio endémico que tanto afectaba a la zona”.