EN VIVO 17:00 a 19:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Intenso trabajo de seguridad por el clásico entre Central Norte y Juventud Antoniana

El operativo de seguridad estuvo conformado por alrededor de 500 efectivos en el estadio Padre Ernesto Martearena. Concurrieron más de 8800 personas y se registraron 132 demorados por distintas contravenciones y delitos.

Salta Hoy

08 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El operativo se desarrolló en tres etapas: antes, durante y después del encuentro futbolístico hasta la desconcentración de asistentes. Se contó con el patrullaje virtual desde el Centro de Videovigilancia de Capital.

Así lo explicó el comisario general Cristian Aguilera, responsable de la oficina de prensa y relaciones institucionales de la policía de la Provincia.

Destacó que los resultados favorables fueron producto de varias reuniones previas con ambos clubes.

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

