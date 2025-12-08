Intenso trabajo de seguridad por el clásico entre Central Norte y Juventud Antoniana

El operativo se desarrolló en tres etapas: antes, durante y después del encuentro futbolístico hasta la desconcentración de asistentes. Se contó con el patrullaje virtual desde el Centro de Videovigilancia de Capital.

Así lo explicó el comisario general Cristian Aguilera, responsable de la oficina de prensa y relaciones institucionales de la policía de la Provincia.

Destacó que los resultados favorables fueron producto de varias reuniones previas con ambos clubes.