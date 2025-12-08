5 heridos: Una familia jujeña sufrió un accidente en la localidad salteña de Río Piedras
El siniestro vial ocurrió cuando regresaban de Córdoba el sábado a las 4 de la tarde en la Ruta Nacional 9/34, cerca de la localidad de Río Piedras, en el departamento Metán.
08 / 12 / 2025
Un Toyota Corolla, que transportaba a una familia de Jujuy, perdió el control y chocó contra el guardrail.
Los cinco ocupantes del vehículo, tres adultos y dos menores, fueron internados en el hospital de Metán.
Los heridos tienen entre 36 y 61 años, y los menores de 10 y 4 años.
Afortunadamente, las consecuencias no fueron mayores, pero se espera la evolución de los heridos.
Las autoridades realizan pericias para determinar las causas del accidente, incluyendo las condiciones climáticas y la velocidad.