5 heridos: Una familia jujeña sufrió un accidente en la localidad salteña de Río Piedras

Un Toyota Corolla, que transportaba a una familia de Jujuy, perdió el control y chocó contra el guardrail.

Los cinco ocupantes del vehículo, tres adultos y dos menores, fueron internados en el hospital de Metán.

Los heridos tienen entre 36 y 61 años, y los menores de 10 y 4 años.

Afortunadamente, las consecuencias no fueron mayores, pero se espera la evolución de los heridos.

Las autoridades realizan pericias para determinar las causas del accidente, incluyendo las condiciones climáticas y la velocidad.