Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

5 heridos: Una familia jujeña sufrió un accidente en la localidad salteña de Río Piedras

El siniestro vial ocurrió cuando regresaban de Córdoba el sábado a las 4 de la tarde en la Ruta Nacional 9/34, cerca de la localidad de Río Piedras, en el departamento Metán.

Salta Hoy

08 / 12 / 2025

 

[Imagen ilustrativa]

Un Toyota Corolla, que transportaba a una familia de Jujuy, perdió el control y chocó contra el guardrail. 

Los cinco ocupantes del vehículo, tres adultos y dos menores, fueron internados en el hospital de Metán. 

Los heridos tienen entre 36 y 61 años, y los menores de 10 y 4 años. 

Afortunadamente, las consecuencias no fueron mayores, pero se espera la evolución de los heridos. 

Las autoridades realizan pericias para determinar las causas del accidente, incluyendo las condiciones climáticas y la velocidad.

 

