Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

La mayoría de los negocios están cerrados en el centro salteño por el feriado nacional

El movimiento en los comercios fue escaso, aunque algunos turistas aprovecharon para pasear. Solo el 40% del comercio salteño abrió sus puertas.

Salta Hoy

08 / 12 / 2025

 

La apertura fue dispar en galerías y casas deportivas; algunas estaban cerradas y otras no. 

El Mercado San Miguel también estuvo cerrado durante el feriado. 

Sin embargo, las casas de electrodomésticos mantuvieron su horario comercial normal, mientras que la tienda San Juan permaneció cerrada.


 

AM840

FM96.9

