La mayoría de los negocios están cerrados en el centro salteño por el feriado nacional
El movimiento en los comercios fue escaso, aunque algunos turistas aprovecharon para pasear. Solo el 40% del comercio salteño abrió sus puertas.
Salta Hoy
08 / 12 / 2025
VER GALERÍA
La apertura fue dispar en galerías y casas deportivas; algunas estaban cerradas y otras no.
El Mercado San Miguel también estuvo cerrado durante el feriado.
Sin embargo, las casas de electrodomésticos mantuvieron su horario comercial normal, mientras que la tienda San Juan permaneció cerrada.