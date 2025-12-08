Bolivianos volvieron a comprar mercaderías en Argentina

En una entrevista con esta emisora expresó su enojo por la decisión de las estaciones de servicio bolivianas de no vender combustible a los argentinos.

Zigarán expresó además su molestia porque la Aduana boliviana inició un proceso de endurecimiento de horarios para con sus compatriotas que vienen a la Argentina a realizar compras con el fin de reventa y para el uso diario.

“Ahora nos toca a nosotros venderles a ellos”, dijo el interventor de Aguas Blancas.

Mencionó las dificultades internas que enfrenta el actual Gobierno de Bolivia en su propio gabinete.