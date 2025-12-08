Bolivianos volvieron a comprar mercaderías en Argentina
La situación de comercio en la frontera se revirtió en los últimos días, según comentó el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán.
Salta Hoy
En una entrevista con esta emisora expresó su enojo por la decisión de las estaciones de servicio bolivianas de no vender combustible a los argentinos.
Zigarán expresó además su molestia porque la Aduana boliviana inició un proceso de endurecimiento de horarios para con sus compatriotas que vienen a la Argentina a realizar compras con el fin de reventa y para el uso diario.
“Ahora nos toca a nosotros venderles a ellos”, dijo el interventor de Aguas Blancas.
Mencionó las dificultades internas que enfrenta el actual Gobierno de Bolivia en su propio gabinete.