Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Bolivianos volvieron a comprar mercaderías en Argentina

La situación de comercio en la frontera se revirtió en los últimos días, según comentó el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán.

Salta Hoy

08 / 12 / 2025

 

En una entrevista con esta emisora expresó su enojo por la decisión de las estaciones de servicio bolivianas de no vender combustible a los argentinos.

Zigarán expresó además su molestia porque la Aduana boliviana inició un proceso de endurecimiento de horarios para con sus compatriotas que vienen a la Argentina a realizar compras con el fin de reventa y para el uso diario.

“Ahora nos toca a nosotros venderles a ellos”, dijo el interventor de Aguas Blancas.

Mencionó las dificultades internas que enfrenta el actual Gobierno de Bolivia en su propio gabinete.

