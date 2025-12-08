 imagen

EN VIVO 17:00 a 19:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Los operativos de ablación en la provincia de triplicaron en relación al 2024

El dato fue destacado por autoridades del Programa Cucai Salta.

Salta Hoy

08 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

“Lamentablemente varios operativos cayeron porque los familiares fueron reticentes a la intervención”, dijo el Dr. Luis María Canelada en la charla con Radio Salta.

Indicó que si las familias hubieran estado bien informadas sobre el tema trasplante, los operativos habrían ascendido a 20.

El funcionario recordó que en el tema de trasplante “la familia ya no tiene la última decisión” luego de la sanción de la Ley Justina.

“Todo argentino es donante de órganos, salvo que haya expresado su negativa”, dijo Canelada.

El funcionario recordó que en Salta hay 300 personas en lista de espera por un riñón.

 

AM840

FM96.9

