Los operativos de ablación en la provincia de triplicaron en relación al 2024

“Lamentablemente varios operativos cayeron porque los familiares fueron reticentes a la intervención”, dijo el Dr. Luis María Canelada en la charla con Radio Salta.

Indicó que si las familias hubieran estado bien informadas sobre el tema trasplante, los operativos habrían ascendido a 20.

El funcionario recordó que en el tema de trasplante “la familia ya no tiene la última decisión” luego de la sanción de la Ley Justina.

“Todo argentino es donante de órganos, salvo que haya expresado su negativa”, dijo Canelada.

El funcionario recordó que en Salta hay 300 personas en lista de espera por un riñón.