Turismo y Parques Urbanos recibirán una distinción por su gestión de calidad

El Ministerio de Turismo y Deportes participa activamente del Plan Provincial de Calidad 2024/2027 con dos organismos, la Secretaría de Turismo y la Unidad Coordinadora de Parques Urbanos; que alcanzaron el puntaje máximo de 1.000 puntos en el nivel de gestión.

Este Plan promueve la identificación, el control y la mejora continua de los procesos para asegurar que los servicios se brinden con estándares de calidad establecidos y satisfagan las necesidades de las partes interesadas.

La distinción obtenida refleja el compromiso con la gestión de Recursos Humanos, la medición de satisfacción de usuarios y visitantes, y la implementación de sistemas de gestión eficientes. Asimismo, reconoce el trabajo articulado con organismos provinciales y municipales, instituciones y actores sociales que fomentan la conservación del ambiente, la recreación y la integración comunitaria.

El evento de premiación tendrá lugar el viernes 12 de diciembre, a partir de las 9 h, en el Centro Cívico de Grand Bourg. La entrega estará a cargo de la Dirección General de Calidad de Atención y de los Servicios y la Secretaría de Modernización.

Cabe destacar que la Secretaría de Turismo cuenta con certificación internacional ISO 14785:2015 para oficinas de información turística otorgada a la Delegación de Turismo en Casa de Salta. El programa de calidad depende de la Dirección General de Formación y Calidad, a cargo de Alicia Checca. En tanto, la Unidad Coordinadora de Parques Urbanos de Eleonora Gallardo.