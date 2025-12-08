Salta será sede del Tercer Encuentro Regional de Luthería

Organizado por la Secretaría de Cultura de la Provincia, el evento se realiza junto a instituciones como la Escuela de Música y Luthería de Cafayate y destacados maestros del oficio. Esta edición completa y cierra el ciclo 2025, tras los encuentros desarrollados en San José de Metán, en febrero, y en Cafayate, en septiembre.

La propuesta forma parte del Programa de Fomento a la Luthería impulsado por la Subsecretaría de Gestión Cultural, que busca revalorizar el oficio, dar visibilidad a sus protagonistas y afianzar a Salta como un polo de producción artesanal, en el marco de la Ley 7237 de Protección a las Manifestaciones Artesanales.

A lo largo de ambas jornadas, la programación reunirá a docentes con amplia trayectoria, entre ellos Daniel D´Amico, Fernanda Catacata, Marcelo Fernández, Leandro Pereyra, Federico Cosentino e Iván Quinteros, quienes dictarán talleres especializados. Se ofrecerán talleres de quena, mantenimiento de guitarra acústica y eléctrica, construcción de charango cafayateño y ensamblado de maderas, pensados tanto para estudiantes y profesionales como para quienes deseen acercarse al universo de la construcción de instrumentos. Desde Rosario llegará el docente y tallerista Damián Verdún para coordinar El Charangazo, un gran ensamble de charangos que se desarrollará en dos encuentros, uno por día, y concluirá con una presentación colectiva abierta. Para ser parte del ensamble, los interesados deben acceder a la información disponible en el enlace correspondiente al taller y ensamble folklórico.

Otro de los momentos destacados será la Feria de Exposición y Venta de Instrumentos de Autor, que se realizará de 19 a 21.30 en la Usina Cultural durante ambas jornadas. Allí, el público podrá conocer piezas únicas, conversar con los artesanos sobre sus procesos creativos y descubrir el trabajo de luthiers provenientes de distintos puntos de la provincia. La feria será acompañada por conciertos, presentaciones musicales y un showcase con la participación confirmada de Juan Alberto Vidaurre, de Cobos; Sebastián Villalba, de Tartagal; y Juan Arias, de Rosario de la Frontera.

Los luthiers interesados en sumarse a la feria o a las actividades formativas pueden inscribirse a través del formulario disponible en el enlace correspondiente. La participación es gratuita y los cupos son limitados. Más información en www.culturasalta.gov.ar.