 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

ATE confirmó el paro de este martes contra la reforma laboral que impulsa Milei

Daniel Catalano, secretario del gremio en la Ciudad de Buenos Aires, indicó que el Gobierno pretende “que desaparezca la organización sindical”.  

Argentina

08 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que realizará este martes 9 un paro en contra de la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional en el Congreso

En declaraciones a Splendid AM 990 a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el secretario general de ATE-Capital, Daniel Catalano, aseguró que, con estas modificaciones, la gestión del presidente Javier Milei, “quiere que desaparezca la organización sindical”, como así también los convenios colectivos.

“Pretenden que se pongan en duda los acuerdos de estabilidad laboral, que no haya más indemnizaciones o que en algunos sectores te obliguen a renunciar para volver a contratarte. Ayer salió en el comunicado oficial en donde el Gobierno llamó a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre. No solamente van por la reforma laboral, sino que van por la reforma penal”, indicó.

Asimismo, señaló que el sindicalismo de Hugo Yasky y Hugo Godoy, secretarios generales de las dos CTA (Trabajadores y Autónoma), “hablaron con el triunvirato de la CGT” para que puedan “tomar medidas en conjunto”, pero independientemente de que eso se logre o no, el paro convocado por ATE se hará. __IP__

Por otra parte, se refirió a la suspensión o apercibimiento de médicos que se adhieren a las huelgas. No obstante, aclaró que nunca se deja de atender a los pacientes y que “no hay antecedentes en la Argentina que alguien se haya muerto por abandono de los médicos” por plegarse a medidas sindicales.

“Esto también es importante saberlo, porque cada vez que nosotros hacemos un paro en cualquier hospital público en la Ciudad de Buenos Aires, o en el Posada, lo que no dejamos de hacer es atender las guardias y los pisos. Y las cirugías que no se pueden reprogramar, se hacen”, aseguró.
 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO