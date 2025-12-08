 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Mundial femenino Futsal: Argentina cerró una campaña histórica y finalizó cuarta

La Selección cayó 5-1 ante España en el partido por el tercer puesto.

Deportes

08 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Selección Argentina femenina de futsal cerró este domingo una participación histórica en el primer Mundial de la disciplina, disputado en Filipinas, al finalizar en el cuarto puesto tras caer por 5-1 frente a España en el partido por el tercer lugar. 

Más allá de no haber alcanzado el podio, el balance es altamente positivo para un equipo que se metió de lleno en la elite internacional.

El conjunto dirigido por Nicolás Noriega volvió a enfrentarse a una potencia europea luego de la dura derrota en semifinales ante Portugal (7-1) y, una vez más, pagó caro el poderío ofensivo de rivales con mayor recorrido en torneos de esta magnitud. España se impuso con goles de Ale de Paz, Laura Córdoba, Antía Pérez e Irene Córdoba, mientras que Silvina Espinoza había marcado el empate parcial que ilusionó a la Albiceleste en el inicio del encuentro.

Argentina llegó a este Mundial tras consagrarse subcampeona de América y logró confirmar que su crecimiento es sostenido. La clasificación entre las cuatro mejores selecciones del planeta representa un salto de calidad para el futsal femenino nacional, que mostró competitividad, carácter y capacidad para medirse de igual a igual durante gran parte del certamen.

Actualmente ubicada en el sexto puesto del ranking mundial, detrás de Brasil, España, Portugal, Tailandia y Japón, la Selección dejó claro que el futuro es prometedor. La experiencia adquirida en este torneo marcará un antes y un después para un grupo que ya hizo historia y que ahora apunta a consolidarse entre las grandes potencias del futsal femenino mundial.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO