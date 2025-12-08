 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Desde este miércoles, Australia prohíbe las redes sociales a menores de 16 años

A partir del 10 de diciembre, los menores de 16 años en Australia no podrán crear ni tener cuentas en ciertas aplicaciones de redes sociales. 

Mundo

08 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Este miércoles Australia se convertirá en el primer país del mundo en prohibir las redes sociales a los menores de 16 años. A partir del 10 de diciembre, aplicaciones como TikTok, Instagram, YouTube o X tendrán que impedir que los menores australianos tengan cuentas. De no ser así, las empresas se enfrentan a multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos.

La nueva ley, denominada Proyecto de Ley de Enmienda de Seguridad en Línea (Edad Mínima para Redes Sociales), fue aprobada por el gobierno australiano en noviembre de 2024. El objetivo de esta prohibición es mejorar la seguridad en línea, proteger la salud mental y el bienestar de los niños y adolescentes australianos. 

Según la BBC, un estudio que encargó el gobierno de Australia reveló que el 96% de los niños del país de entre 10 y 15 años usaban las redes sociales y que siete de cada 10 de ellos estuvieron expuestos a contenido dañino, como material misógino y violento, así como contenido que promovía trastornos alimentarios y el suicidio. Uno de cada siete también informó haber experimentado un comportamiento de acoso por parte de adultos o niños mayores, y más de la mitad dijo que había sido víctima de acoso cibernético.

A pesar de esto, muchos son críticos con esta prohibición de las redes sociales, ya que creen que la medida puede aislar a ciertos grupos que dependen de las plataformas para conectarse y empujar a los niños a espacios menos regulados de Internet. Es más, UNICEF Australia cree que la verdadera solución debería ser mejorar la seguridad en las redes, no retrasar el acceso a ellas.

La prohibición se aplicará a las plataformas YouTube, X, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Reddit, Twitch, Threads y Kick. Sin embargo, el gobierno afirmó que esta lista es dinámica y que podría expandirse con nuevas aplicaciones. 

Como les decíamos, depende de la empresa tecnológica propietaria de la plataforma crear sistemas que garanticen que los menores de 16 años no tengan cuentas en redes sociales. Esto significa que no habrá sanciones para los jóvenes y sus familias si acceden a apps con restricciones de edad, pero sí para las compañías responsables. Las multas pueden ser de hasta 50 millones de dólares australianos.

Como quedan pocos días para que comience la prohibición, la mayoría de las plataformas afectadas empezaron a contactar a los jóvenes usuarios afectados para aconsejarles que descarguen sus fotos, mensajes, contactos o publicaciones y ofrecerles la opción de eliminar sus cuentas o congelarlas hasta que cumplan 16 años. Meta es una de las empresas que ya cerró y bloqueó cuentas de menores en Instagram, Facebook y Threads.

Si bien se espera que aplicaciones como Messenger Kids, WhatsApp, Kids Helpline, Google Classroom y YouTube Kids no formen parte de la prohibición, varios menores australianos ya están migrando a otras redes. Algunas que están escalando en popularidad son: Coverstar (plataforma estadounidense para compartir vídeos), Lemon8 (para compartir fotos y vídeos, propiedad de la empresa matriz de TikTok, ByteDance) y Yope (app de mensajería de fotos privada).
 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO