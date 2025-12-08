 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Realizarán controles preventivos para el cumplimiento de la Ley “Pirotecnia Sonora Cero”

El secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, se reunió con padres de niños con Trastornos del Espectro Autista en Salta e informó sobre el trabajo diagramado por la Policía para prevenir el uso ilegal de los elementos pirotécnicos que afectan la salud de distintos sectores de la población. 

Salta Hoy

08 / 12 / 2025

 

El secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, se reunió con los representantes del grupo de padres de niños con Trastornos del Espectro Autista (TEA Salta), Luis González y Carlos Ovejero a fin de atender sus inquietudes e interiorizarlos sobre el trabajo que realiza la Policía de Salta para dar cumplimiento a la Ley Provincial 8340 que  prohíbe la tenencia, uso y comercialización de pirotecnia con efectos sonoros en defensa de los derechos de quienes se ven afectados por el uso de estos elementos.

Los representantes de la Fundación TEA Salta, expresaron su acompañamiento a todas las acciones preventivas que impulsan las autoridades provinciales para generar un cambio cultural en un marco de respeto por el prójimo y el cuidado tanto de la salud de los niños, adultos mayores y animales de compañía.

Bomberos de la Policía, dieron precisiones del trabajo de concientización que se realiza en el marco de los controles comerciales, e instó a la comunidad a colaborar reportando al sistema de Emergencias 911 lugares donde se comercialice o utilice pirotecnia sonora. También pueden realizar denuncias web utilizando el sistema denunciasweb.gob.ar

Participaron de la reunión los coordinadores de la Secretaría de Seguridad Francis Mir y Rogelio Saravia Toledo y por la Dirección Bomberos, el jefe de la División Inspección y Asesoramiento Técnico, Aníbal Rodríguez junto a Leandro Gutiérrez.

