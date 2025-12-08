 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Salta cerró un buen fin de semana largo en materia turística

Salta volvió a posicionarse entre los destinos más elegidos del país durante el fin de semana largo, impulsada por su sólida conectividad aérea, tanto nacional como internacional, una estrategia sostenida de promoción turística y una oferta que integra atractivos naturales, cultura, gastronomía y hospitalidad. 

Salta Hoy

08 / 12 / 2025

 

La provincia recibió cerca de 20 mil turistas, con una estadía promedio de 2,5 noches, más de 9.200 arribos en el Aeropuerto Martín Miguel de Güemes y un impacto económico superior a los $6.000 millones, beneficiando a toda la cadena de valor del turismo.

Los tres destinos más elegidos fueron: Ciudad de Salta, San Lorenzo y La Caldera, que registraron altos niveles de ocupación hotelera, gran movimiento gastronómico y un notable flujo de visitantes en sus principales atractivos.

Museos, peñas, senderos, parques, ferias y circuitos turísticos vivieron jornadas de intensa actividad, mientras que la gastronomía local volvió a destacarse como uno de los componentes más valorados por los visitantes.

La conectividad aérea, con vuelos nacionales e internacionales, fue un factor determinante: la frecuencia y disponibilidad de conexiones fortalecieron al aeropuerto como una puerta de entrada estratégica para viajeros de distintos puntos del país y de la región.

A esto se suma el impacto de la promoción turística, con campañas federales, presencia en mercados emisores, acciones digitales y trabajo conjunto entre el sector público y privado, que continúan posicionando a Salta como un destino competitivo durante todo el año.

La ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, destacó que “estos resultados reflejan el compromiso de toda la cadena turística y el esfuerzo conjunto entre el sector público y el privado para que Salta siga posicionándose. El turismo es una fuente de desarrollo genuino para cada localidad y vamos a continuar impulsando acciones que fortalezcan la promoción, mejoren la competitividad y amplíen las oportunidades para los salteños”.

Con conectividad en crecimiento, promoción continua y destinos que lideran la preferencia de los visitantes, Salta reafirma su lugar como una de las provincias más elegidas para disfrutar en cualquier época del año.
 

AM840

FM96.9

