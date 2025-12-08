Una joven empresaria salteña falleció en un accidente

Según testigos, se trasladaba sola hacia el sur, cuando perdió el control de una Volkswagen Saveiro y el impacto fue tan violento que provocó su fallecimiento en el acto.

Durante el sepelio familiares y amigos la despidieron antes de trasladar su cuerpo a Rosario de Lerma, de donde era oriunda.

Antonella era ampliamente conocida en el ámbito comercial por liderar un emprendimiento de venta de indumentaria femenina.

“Para los investigadores se durmió porque no hubo una frenada brusca o cambio de dirección relacionada con un problema mecánico”, explicó una fuente informativa.

Su fallecimiento generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde sus seguidores expresaron su dolor.