Los hospitales mantienen atención de Emergencias durante el feriado

Los hospitales de la capital y del interior ofrecerán atención de Emergencias con guardias.

Los consultorios externos volverán a funcionar el martes 9.

Se recomienda a la población acudir a los centros de Primer Nivel de Atención para casos simples.

El Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) mantendrá su servicio de atención prehospitalaria habitual.



