Los hospitales mantienen atención de Emergencias durante el feriado
Ante el feriado nacional del 8 de diciembre, por el Día de la Inmaculada Concepción de María, el Ministerio de Salud Pública organizó sus servicios.
08 / 12 / 2025
Los hospitales de la capital y del interior ofrecerán atención de Emergencias con guardias.
Los consultorios externos volverán a funcionar el martes 9.
Se recomienda a la población acudir a los centros de Primer Nivel de Atención para casos simples.
El Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) mantendrá su servicio de atención prehospitalaria habitual.