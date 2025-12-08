Cortes de tránsito por la procesión de Nuestra Señora del Valle en la parroquia León XIII
La Municipalidad de Salta anunció un operativo especial con motivo de la celebración en honor a la Inmaculada Concepción de María.
08 / 12 / 2025
La actividad comenzará a las 17:00 y recorrerá calles céntricas de la ciudad.
Habrá cortes y retenciones en varias calles para garantizar la seguridad.
El recorrido será por Mendoza, Lavalle, La Rioja, Lerma, San Juan y Córdoba.
Se recomienda a los conductores seguir las indicaciones del personal de tránsito y utilizar rutas alternativas.
Cortes preventivos y retenciones al paso
Recorrido: Lerma – Mendoza – Lavalle – La Rioja – Lerma – San Juan – Córdoba – Mendoza
Cortes:
Mendoza – Córdoba – Lerma – San Juan
Retenciones:
– Catamarca
– Santa Fe
– Lavalle
– La Rioja
– Lerma
– San Juan
– Córdoba