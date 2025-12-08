Cortes de tránsito por la procesión de Nuestra Señora del Valle en la parroquia León XIII

La actividad comenzará a las 17:00 y recorrerá calles céntricas de la ciudad.

Habrá cortes y retenciones en varias calles para garantizar la seguridad.

Se recomienda a los conductores seguir las indicaciones del personal de tránsito y utilizar rutas alternativas.

Cortes preventivos y retenciones al paso

Recorrido: Lerma – Mendoza – Lavalle – La Rioja – Lerma – San Juan – Córdoba – Mendoza

Cortes:

Retenciones:

– Catamarca

– Santa Fe

– Lavalle

– La Rioja

– Lerma

– San Juan

– Córdoba