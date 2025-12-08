 imagen

Cortes de tránsito por la procesión de Nuestra Señora del Valle en la parroquia León XIII

La Municipalidad de Salta anunció un operativo especial con motivo de la celebración en honor a la Inmaculada Concepción de María.

Salta Hoy

08 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La actividad comenzará a las 17:00 y recorrerá calles céntricas de la ciudad. 

Habrá cortes y retenciones en varias calles para garantizar la seguridad. 

El recorrido será por Mendoza, Lavalle, La Rioja, Lerma, San Juan y Córdoba. 

Se recomienda a los conductores seguir las indicaciones del personal de tránsito y utilizar rutas alternativas.

Cortes preventivos y retenciones al paso

Recorrido: Lerma – Mendoza – Lavalle – La Rioja – Lerma – San Juan – Córdoba – Mendoza

Cortes:

Mendoza – Córdoba – Lerma – San Juan

Retenciones:

– Catamarca

– Santa Fe

– Lavalle

– La Rioja

– Lerma

– San Juan

– Córdoba

 

AM840

FM96.9

  Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

