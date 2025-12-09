Refuerzan controles en Salta para que se cumpla la ley de pirotecnia sonora cero

Luis González y Carlos Ovejero expresaron sus inquietudes sobre el uso de pirotecnia.

Avellaneda les informó sobre la Ley Provincial 8340 que prohíbe la tenencia y comercialización de pirotecnia con efectos sonoros.

Los padres apoyan las acciones preventivas para proteger a los niños y animales de compañía.

Bomberos instaron a la comunidad a reportar el uso de pirotecnia al Sistema de Emergencias 911.

También pueden realizar denuncias anónimas utilizando el sistema denunciasweb.gob.ar



