Refuerzan controles en Salta para que se cumpla la ley de pirotecnia sonora cero
El secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, se reunió con representantes del grupo de padres de niños con Trastornos del Espectro Autista (TEA Salta).
Salta Hoy
09 / 12 / 2025
VER GALERÍA
Luis González y Carlos Ovejero expresaron sus inquietudes sobre el uso de pirotecnia.
Avellaneda les informó sobre la Ley Provincial 8340 que prohíbe la tenencia y comercialización de pirotecnia con efectos sonoros.
Los padres apoyan las acciones preventivas para proteger a los niños y animales de compañía.
Bomberos instaron a la comunidad a reportar el uso de pirotecnia al Sistema de Emergencias 911.
También pueden realizar denuncias anónimas utilizando el sistema denunciasweb.gob.ar