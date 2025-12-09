La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió al Juzgado de Garantías 2 la elevación a juicio de la causa seguida contra Cynthia Elizabeth Del Valle Moya por estafas reiteradas (seis hechos) y contra Cristina Florencia Laguna por estafas reiteradas (dos hechos).

Moya fue detenida el 4 de septiembre de 2023 por incumplir las medidas sustitutivas de detención que le habían sido impuestas. Tres días antes, la fiscal Salinas Odorisio había solicitado su detención por nuevas denuncias que indicaban que había conformado una nueva financiera denominada “Norte & Asociados”, celebrando en Metán nuevos contratos de inversión con cláusulas idénticas a las utilizadas en los contratos de Ríos & Asociados.

Cabe recordar que Cinthya del Valle Moya fue detenida en abril de 2022, tras permanecer varios días prófuga, en el marco de la investigación encabezada por la fiscal Salinas Odorisio por la falsa financiera Ríos & Asociados. En febrero de 2025, la Fiscalía solicitó la elevación de la causa a juicio, acusándola de estafas reiteradas (850 hechos), falsedad de instrumento privado (850 hechos) y asociación ilícita en concurso real, en calidad de jefa/organizadora. Junto a ella hay otras 26 personas imputadas en la causa.

Tras permanecer varios meses detenida, el juez Pablo Arancibia, de la Vocalía 1, Sala 2 del Tribunal de Impugnación, la liberó en octubre de 2022 con medidas sustitutivas de detención, entre ellas el impedimento de mantener contacto con los otros imputados y con las víctimas de la estafa.

El 25 de junio pasado, el Juzgado de Garantías 2 elevó la causa a juicio.

Nueva financiera

El 22 de agosto de 2023, un hombre denunció haber invertido $800.000, atraído por la promesa de grandes ganancias en la financiera “Norte & Asociados”. Poco después, el 8 de septiembre de 2023, otro hombre denunció haber entregado a un cadete —que habría sido enviado por Moya— el dinero obtenido de la venta de un terreno, bajo la promesa de un alto rendimiento ofrecido por ella. El 12 de septiembre de 2023, un tercer denunciante aseguró haber entregado $700.000 a “Norte Inversiones”, con la promesa de duplicar ese monto a $1.400.000 en un plazo fijo. A estos hechos se suman las denuncias de una mujer que afirmó haber entregado $800.000 mediante un contrato de inversión, y de otra que entregó una motocicleta valuada en $650.000 y $50.000 en efectivo.

Por otra parte, otra mujer denunció en mayo de 2024 que había entregado varias sumas de dinero a Moya en 2017 y 2018, engañada con la simulación de la venta de un departamento “de pozo”.

Los investigadores de la UDEC concluyeron que Moya empleaba en la financiera “Norte & Asociados” un modus operandi similar al utilizado en “Ríos & Asociados”. Las imputadas, aparentando solvencia y capacidad económica para realizar operaciones financieras de gran envergadura, se presentaban ante las víctimas manifestando conformar la financiera “Norte & Asociados” e incluso utilizaban un CUIT falso. Mediante este engaño, captaban inversores prometiendo importantes ganancias en plazos muy breves (entre 10 y 20 días) por supuestas operaciones en la bolsa de valores o con fondos de inversión. Incluso suscribían contratos de inversión con las víctimas para formalizar la operatoria.