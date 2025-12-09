 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Elevan a juicio otra causa contra la líder de la falsa financiera Ríos & Asociados

En esta oportunidad, desde UDEC se la acusa de haber cometido nuevas estafas con una nueva falsa financiera: «Norte & Asociados»; luego de que le concedieran medidas sustitutivas para salir de prisión.

Salta Hoy

09 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió al Juzgado de Garantías 2 la elevación a juicio de la causa seguida contra Cynthia Elizabeth Del Valle Moya por estafas reiteradas (seis hechos) y contra Cristina Florencia Laguna por estafas reiteradas (dos hechos).

Moya fue detenida el 4 de septiembre de 2023 por incumplir las medidas sustitutivas de detención que le habían sido impuestas. Tres días antes, la fiscal Salinas Odorisio había solicitado su detención por nuevas denuncias que indicaban que había conformado una nueva financiera denominada “Norte & Asociados”, celebrando en Metán nuevos contratos de inversión con cláusulas idénticas a las utilizadas en los contratos de Ríos & Asociados.

Cabe recordar que Cinthya del Valle Moya fue detenida en abril de 2022, tras permanecer varios días prófuga, en el marco de la investigación encabezada por la fiscal Salinas Odorisio por la falsa financiera Ríos & Asociados. En febrero de 2025, la Fiscalía solicitó la elevación de la causa a juicio, acusándola de estafas reiteradas (850 hechos), falsedad de instrumento privado (850 hechos) y asociación ilícita en concurso real, en calidad de jefa/organizadora. Junto a ella hay otras 26 personas imputadas en la causa.

Tras permanecer varios meses detenida, el juez Pablo Arancibia, de la Vocalía 1, Sala 2 del Tribunal de Impugnación, la liberó en octubre de 2022 con medidas sustitutivas de detención, entre ellas el impedimento de mantener contacto con los otros imputados y con las víctimas de la estafa.

El 25 de junio pasado, el Juzgado de Garantías 2 elevó la causa a juicio.

Nueva financiera

El 22 de agosto de 2023, un hombre denunció haber invertido $800.000, atraído por la promesa de grandes ganancias en la financiera “Norte & Asociados”. Poco después, el 8 de septiembre de 2023, otro hombre denunció haber entregado a un cadete —que habría sido enviado por Moya— el dinero obtenido de la venta de un terreno, bajo la promesa de un alto rendimiento ofrecido por ella. El 12 de septiembre de 2023, un tercer denunciante aseguró haber entregado $700.000 a “Norte Inversiones”, con la promesa de duplicar ese monto a $1.400.000 en un plazo fijo. A estos hechos se suman las denuncias de una mujer que afirmó haber entregado $800.000 mediante un contrato de inversión, y de otra que entregó una motocicleta valuada en $650.000 y $50.000 en efectivo.

Por otra parte, otra mujer denunció en mayo de 2024 que había entregado varias sumas de dinero a Moya en 2017 y 2018, engañada con la simulación de la venta de un departamento “de pozo”.

Los investigadores de la UDEC concluyeron que Moya empleaba en la financiera “Norte & Asociados” un modus operandi similar al utilizado en “Ríos & Asociados”. Las imputadas, aparentando solvencia y capacidad económica para realizar operaciones financieras de gran envergadura, se presentaban ante las víctimas manifestando conformar la financiera “Norte & Asociados” e incluso utilizaban un CUIT falso. Mediante este engaño, captaban inversores prometiendo importantes ganancias en plazos muy breves (entre 10 y 20 días) por supuestas operaciones en la bolsa de valores o con fondos de inversión. Incluso suscribían contratos de inversión con las víctimas para formalizar la operatoria.

