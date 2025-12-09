El Registro Civil realizará un operativo de identificación en la Plaza Evita

Este miércoles 10 de diciembre, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Registro Civil llevará adelante un operativo de identificación en la Plaza Evita, ubicada sobre calle Maipú.

Desde las 9 y hasta las 13, los vecinos podrán realizar trámites de DNI y pasaporte. A primera hora se entregarán 70 turnos por orden de llegada.

Costos y medios de pago

El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En el caso del pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y la versión exprés, $150.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, según la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) junto a ANSES al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben efectuarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.