Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

El gobernador Sáenz encabezó una reunión de gabinete

Durante el encuentro se realizó un balance de gestión y se fijaron los próximos objetivos y acciones a corto y mediano plazo. Asimismo, se abordó la optimización de la estructura ejecutiva tras la reciente Ley de Ministerios, en cuyo marco nuevos funcionarios asumirán el próximo lunes.

Salta Hoy

09 / 12 / 2025

 

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó una nueva reunión de gabinete para analizar la gestión y trazar la hoja de ruta para los próximos desafíos.

El ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, actuó como vocero al finalizar la jornada, señalando que el Gobernador "fijó y actualizó las prioridades de lo que será el trabajo del gabinete". Estas prioridades se concentran en reforzar áreas esenciales como educación, salud y seguridad, y en la atención a la temporada estival.

El funcionario subrayó la solidez económica de Salta frente al contexto nacional: "Salta es una provincia previsible, predecible desde el punto de vista económico y eso es lo que nos sostiene. A diferencia de otras provincias que tienen inconvenientes en el pago de sueldos, Salta tiene un cronograma fijado, con reuniones paritarias y vamos a tener desembolsos cada quince días hasta el mes de enero en término de aguinaldo y bonos. Eso es parte de la previsibilidad".

Sin embargo, Camacho advirtió sobre el contexto actual: "La recaudación no para de caer, debemos ajustar y fijar prioridades". La dinámica de la provincia, si bien cuenta con un plan de desarrollo estratégico, debe "ajustarse y acomodarse a las situaciones con la dinámica lógica que vive la sociedad y del contexto económico nacional".

En el marco de la nueva Ley de Ministerios —que reformula la organización interna del Gabinete para hacerlo más funcional, más ejecutivo y más cercano a la gente—, el ministro Camacho anunció que los cambios comenzarán a implementarse en breve. "El próximo lunes asumirán algunos de los nuevos funcionarios que van a ser parte del gabinete”, adelantó.

El nuevo esquema ministerial, que incluye la formalización de la Jefatura de Gabinete, busca optimizar la coordinación de las políticas públicas y mejorar el rendimiento del Poder Ejecutivo para consolidar la visión de un Estado moderno y eficiente.

Estuvieron presentes también el coordinador Administrativo de la Gobernación, Nicolás Demitrópulos; la secretaria General de la Gobernación, Matilde López Morillo; el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; de Salud Pública, Federico Mangione; de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore; de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá;  de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada; de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia; de Desarrollo Social, Mario Mimmesi;  de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos; el secretario de Contrataciones Álvaro Gallardo; la secretaria de Prensa y Comunicación, Cecilia Allemand y la diputada nacional (m.c.) Pamela Calletti.

