El gobernador Sáenz encabezó una reunión de gabinete

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó una nueva reunión de gabinete para analizar la gestión y trazar la hoja de ruta para los próximos desafíos.

El ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, actuó como vocero al finalizar la jornada, señalando que el Gobernador "fijó y actualizó las prioridades de lo que será el trabajo del gabinete". Estas prioridades se concentran en reforzar áreas esenciales como educación, salud y seguridad, y en la atención a la temporada estival.

El funcionario subrayó la solidez económica de Salta frente al contexto nacional: "Salta es una provincia previsible, predecible desde el punto de vista económico y eso es lo que nos sostiene. A diferencia de otras provincias que tienen inconvenientes en el pago de sueldos, Salta tiene un cronograma fijado, con reuniones paritarias y vamos a tener desembolsos cada quince días hasta el mes de enero en término de aguinaldo y bonos. Eso es parte de la previsibilidad".

Sin embargo, Camacho advirtió sobre el contexto actual: "La recaudación no para de caer, debemos ajustar y fijar prioridades". La dinámica de la provincia, si bien cuenta con un plan de desarrollo estratégico, debe "ajustarse y acomodarse a las situaciones con la dinámica lógica que vive la sociedad y del contexto económico nacional".

En el marco de la nueva Ley de Ministerios —que reformula la organización interna del Gabinete para hacerlo más funcional, más ejecutivo y más cercano a la gente—, el ministro Camacho anunció que los cambios comenzarán a implementarse en breve. "El próximo lunes asumirán algunos de los nuevos funcionarios que van a ser parte del gabinete”, adelantó.

El nuevo esquema ministerial, que incluye la formalización de la Jefatura de Gabinete, busca optimizar la coordinación de las políticas públicas y mejorar el rendimiento del Poder Ejecutivo para consolidar la visión de un Estado moderno y eficiente.

Estuvieron presentes también el coordinador Administrativo de la Gobernación, Nicolás Demitrópulos; la secretaria General de la Gobernación, Matilde López Morillo; el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; de Salud Pública, Federico Mangione; de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore; de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá; de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada; de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia; de Desarrollo Social, Mario Mimmesi; de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos; el secretario de Contrataciones Álvaro Gallardo; la secretaria de Prensa y Comunicación, Cecilia Allemand y la diputada nacional (m.c.) Pamela Calletti.