Accidente en avenida Paraguay: El juicio se llevará a cabo en abril de 2026

El juicio unipersonal será presidido por la jueza Gabriela Romero Nayar.

El siniestro por el cual será juzgado el imputado ocurrió durante la madrugada del 17 de marzo del año pasado en avenida Paraguay. El sujeto conducía un automóvil que circulaba de sur a norte y fue protagonista de un accidente de tránsito. Como consecuencia, cinco personas perdieron la vida y otras seis resultaron con lesiones de diferente gravedad.

Según surgió de la investigación, el acusado conducía alcoholizado y a alta velocidad, lo que ocasionó que perdiera el control del vehículo y colisionara a peatones que salían de locales bailables de la zona.

