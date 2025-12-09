Accidente en avenida Paraguay: El juicio se llevará a cabo en abril de 2026

 imagen

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Accidente en avenida Paraguay: El juicio se llevará a cabo en abril de 2026

Del 13 al 30 de abril de 2026 se realizará la audiencia de debate en la causa seguida contra un hombre como autor de homicidio simple (5 hechos), lesiones graves (2 hechos) y lesiones leves (4 hechos), en concurso ideal de delitos y atribuible a título de dolo eventual. 

Salta Hoy

09 / 12 / 2025

 

El juicio unipersonal será presidido por la jueza Gabriela Romero Nayar.

El siniestro por el cual será juzgado el imputado ocurrió durante la madrugada del 17 de marzo del año pasado en avenida Paraguay. El sujeto conducía un automóvil que circulaba de sur a norte y fue protagonista de un accidente de tránsito. Como consecuencia, cinco personas perdieron la vida y otras seis resultaron con lesiones de diferente gravedad.

Según surgió de la investigación, el acusado conducía alcoholizado y a alta velocidad, lo que ocasionó que perdiera el control del vehículo y colisionara a peatones que salían de locales bailables de la zona.
 

