Galleguillos asegura que la Libertad Avanza de Salta “le cerró todas las puertas”

Alberto Castillo, titular de REMSa, la diputada provincial Griselda Galleguillos y la presidenta de Comerciantes Unidos Carol Ramos realizan unas de las primeras propuestas de campaña con el llamado “Frente Liberal Salteño”.

“La gente me demostró que no votó a un partido sino me voto a mi como persona", dijo Griselda Galleguillos.

Admitió no tener bien vínculo político con Carlos Zapata.

Manifestó que con Olmedo mantuvo buen diálogo político, pero lamentó que el dirigente ahora esté más abocado a su labor como empresario de las aceitunas.

“Busqué un lugar alternativo porque en 'La Libertad avanza de Salta', te cierran todas las puertas”, explicó.

“Hablan de libertad pero no te permiten hacer nada, y mi intención es seguir controlando a los dirigentes obsecuentes, como lo vengo haciendo hasta ahora”, manifestó Galleguillo.

Recordó además que ninguno de los referentes de su partido la respaldó cuando tuvo un polémico y violento cruce con la diputada Socorro Villamayor quien amenazó con “bajarle los dientes”.

Al tiempo de hablar de su relación con la diputada nacional por Salta, Emilia Orozco, dijo que “se olvidó de visitar el Valle de Lerma por estar abocada a Tik Tok”.

“Eso me molestó y bastante”, admitió la rosarina.

Finalmente explicó que podría competir este año como candidata a senadora provincial por Rosario de Lerma, disputando ese espacio al “Topo” Ramos y su gente.