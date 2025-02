El ex presidente Alberto Fernández afirmó hoy que "jamás" ejerció violencia física contra la ex primera dama Fabiola Yañez, en un escrito de descargo que entregó durante su declaración indagatoria en la causa por violencia de género hacia su ex pareja, aunque se negó a responder preguntas del juez y la fiscalía.

"Jamás ejercí violencia física sobre Fabiola Yañez", aseguró en el extenso escrito que será analizado ahora por el juez federal Julián Ercolini, informaron fuentes judiciales.

Fernández sostuvo además que los testigos que declararon nunca dijeron haber visto de manera directa "semejante conducta" de su parte, al reclamar su sobreseimiento.

El ex mandatario arribó a Comodoro Py 2002 a las 10.10 de la mañana y se retiró a las 11.30 sin formular declaraciones a la prensa, en medio de un estricto operativo de seguridad montado en el cuarto piso de los tribunales, sede del Juzgado.

La indagatoria se cumplió en una secretaría del Juzgado con la presencia de Ercolini y el fiscal del caso Ramiro González.

El ex presidente hizo una breve exposición en la cual explicó por qué no respondería preguntas, reiteró que recusó tanto al fiscal como al juez y que según su punto de vista el juzgado no es "competente" para llevar el caso.

El trámite duró unos 40 minutos, en el transcurso de los cuales se le leyeron al Fernández tramos de la imputación en su contra.

Ahora, el juez Ercolini quedó en condiciones de definir si lo procesa, dicta falta de mérito o lo sobresee.

La indagatoria se concretó después de dos postergaciones el año pasado a raíz de diferentes recursos que presentó la defensa del ex mandatario.