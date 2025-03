Alerta en playas de supermercados: usan inhibidores de señal para saquear los autos

El uso de tecnología también cayó en manos de delincuentes. Un nuevo modus operandi encendió las alarmas en los estacionamientos de supermercados salteños, donde ladrones utilizan inhibidores de señal para bloquear el cierre de vehículos y saquearlos impunemente.

El incidente más reciente tuvo lugar ayer en un conocido centro comercial, donde tres automovilistas experimentaron dificultades para cerrar sus vehículos con el control remoto. La situación generó desconcierto y preocupación.

"Quería cerrar la camioneta y no podía. Se me acercó una persona que estaba cerca y me dijo: 'A mí me pasa lo mismo, no me deja cerrar la puerta, parece que alguien anda con inhibidor de señal'", relató uno de los afectados a El Tribuno. Un tercer automovilista, que también experimentaba el mismo problema, les aconsejó llamar a la policía, ante la sospecha de la presencia de un delincuente con un inhibidor de señal.

Tras varios minutos de incertidumbre, los tres automovilistas lograron cerrar sus vehículos, aparentemente cuando el inhibidor dejó de funcionar. La experiencia dejó un sabor amargo y una sensación de vulnerabilidad entre los afectados, quienes decidieron alertar a otros conductores sobre esta nueva modalidad delictiva.

¿Cómo operan los ladrones?

Los inhibidores de señal son dispositivos electrónicos que bloquean la señal del control remoto del vehículo, impidiendo que las puertas se cierren correctamente. Los ladrones aprovechan esta situación para saquear los autos sin forzar las cerraduras ni activar las alarmas.

Recomendaciones para prevenir robos:

Verificar el cierre: después de accionar el control remoto, verificar manualmente que las puertas del vehículo estén correctamente cerradas.

Observar el entorno: prestar atención a personas sospechosas o vehículos estacionados de forma inusual.



Evitar dejar objetos de valor a la vista: no dejar pertenencias valiosas en el interior del vehículo, especialmente a la vista.

Estacionar en lugares iluminados: optar por estacionamientos bien iluminados y con cámaras de seguridad.

Denunciar cualquier actividad sospechosa: ante la sospecha de la presencia de un inhibidor de señal, alertar de inmediato a la policía.

