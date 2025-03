La Provincia recibió la primera partida de vacunas contra la gripe 2025

Arribó a Salta la primera partida de vacunas contra la gripe enviadas por el Ministerio de Salud de la Nación para la campaña de vacunación 2025 a la población objetivo.

Se recibieron 62 mil dosis, las que serán distribuidas en todas las áreas operativas de la provincia a partir de mañana.

La campaña de vacunación dará comienzo el lunes 17, en forma gratuita para las personas comprendidas dentro del grupo objetivo establecido a nivel nacional. Las dosis se aplicarán en hospitales, centros de salud, vacunatorios públicos y a través de agentes sanitarios en las zonas cubiertas por APS.

La vacunación gratuita está destinada a:

Personal de salud (sector público y privado).

Embarazadas, en cualquier momento de la gestación.

Puérperas, hasta 10 días posteriores al parto.

Niños, de entre 6 y 24 meses.

Mayores de 65 años.

Personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo.

Se consideran factores de riesgo:

Enfermedades respiratorias

Enfermedades cardiacas

Inmunodeficiencias

Infección por VIH

Medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis

Asplenia funcional o anatómica

Desnutrición grave

Pacientes oncohematológicos y trasplantados

Pacientes diabéticos

Pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC) que se dializan o que requieran diálisis

Personas con obesidad o índice de masa corporal (IMC) superior a 40 (A estas personas no se les exige orden médica)

Retraso madurativo grave en menores de 18 años

Síndromes genéticos, enfermedades neuromusculares con compromiso respiratorio y malformaciones congénitas graves

Tratamiento crónico con ácido acetilsalicílico en menores de 18 años

Convivientes o contactos estrechos de enfermos oncohematológicos

Convivientes de prematuros menores de 1500 gramos.

La vacuna contra la gripe se puede administrar junto con otras, o con cualquier intervalo de tiempo, incluidas las vacunas contra COVID-19, según dijo la médica Sandra Villagrán, integrante del programa de inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública.

La funcionaria afirmó que “está científicamente demostrado que las vacunas salvan vidas, por eso es importante que la población en general esté vacunada, sobre todo las personas de mayor riesgo, porque si todos nos vacunamos logramos una protección de rebaño y no hay lugar para la enfermedad”.

Villagrán fue consultada sobre el brote de sarampión que se registra en estos momentos entre menores de edad de familias “antivacunas” de Estados Unidos.

La funcionaria destacó el sistema de trabajo en relación a la vacunación de la población contra esa enfermedad y tantas otras en nuestro país.

“Argentina tiene el calendario de vacunación más completo del mundo con 20 inoculaciones”, manifestó.

Aconsejó a los adultos que perdieron su carnet de vacunación, que se dirijan a cualquier centro de salud con vacunatorio.

“Allí les colocaran todo el esquema, porque lo que no está registrado en el sistema o no se puede comprobar, para nosotros es como si no estuviese aplicado”, expresó.