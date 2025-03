Despidieron al DT de Brasil, Dorival Júnior, tras la dura derrota contra Argentina

La paliza de la Selección Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas dejó sacudido a Brasil por completo. Ahora, Dorival Júnior fue despedido, dejó de ser el director técnico de la “verdeamarelha” y comenzaron a barajarse quién será el nombre que lo reemplazará.

Si bien la información que revelaron los medios brasileños es que la decisión de la Confederación Brasileña de Fútbol, mejor conocida por sus siglas CBF, aún resta una última reunión entre el ex jugador y los directivos de la asociación para comunicarle que no continuará en el puesto.

Quién podría ser el reemplazante de Dorival Júnior en Brasil



Luego de que se conozca las noticias de que Dorival Júnior dejó su puesto como director técnico de Brasil, los fanáticos y periodistas comenzaron a especular sobre quién podría reemplazarlo e intentar llevar a la selección al Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

El primer nombre que surgió fue el de Carlo Ancelotti, el actual entrenador del Real Madrid. Fue Ronaldo Nazario quien había asegurado que tenía su palabra para ser el nuevo DT de la selección brasileña, a pesar de que tenga un contrato vigente con el equipo de España.

Fue el mismo italiano quien desmintió esta información: “Tengo mucho cariño al equipo nacional de Brasil, a los jugadores, a su afición, pero tengo contrato con el Real Madrid. El contrato habla claro, no tengo nada que añadir a esto. Yo no recuerdo haber hablado con Ronaldo de esto, charlamos de otras cosas, hemos hablado, nos hemos visto, pero no de esto“.

Qué había dicho Dorival Júnior sobre el partido con Argentina



Luego de la goleada de la Selección Argentina en el Estadio Monumental, Dorival Júnior había declarado y expresó: “La responsabilidad es toda mía. Argentina fue superior, superior en todos los sentidos”.

“Es muy difícil y muy complicado intentar explicar una situación como esta. No conseguimos en ningún momento imponer lo que queríamos. Es natural que un resultado como este nos golpee mucho, es un sentimiento que todos tenemos. Les pido disculpas a todos los hinchas brasileños”, comentó.