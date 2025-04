Entre lágrimas, Dalma declaró en el juicio por la muerte de Maradona

Dalma declaró que el psicólogo Carlos Díaz recomendó que las hijas no vieran a Diego Maradona

"Carlos Díaz fue quien nos recomendó que no fuéramos a verlo, que le diéramos su espacio. Y yo pregunté si mi papá no iba a pensar que nos habíamos olvidado de él y él dijo que era mejor darle su espacio", sostuvo Dalma ante el Tribunal.

En el cierre de su declaración, la hija del astro aseguró que Matías Morla no la dejaba acercarse a su papá: "Muchísimas veces yo intenté acercarme y Pomargo (asistente de Diego) no nos dejaba. Yo sé que no nos dejaba por orden de Matías Morla. Muchas veces ni le decían a mi papá que habíamos llamado. Yo cuando le pregunté a Pomargo por qué no me dejaba verlo, me decía que recibía órdenes".

Tras la declaración de la hija mayor de Diego Maradona y Claudia Villafañe, las audiencias en el juicio por la muerte del ídolo se retomarán el martes próximo.

Dalma Maradona es la sexta integrante de la familia en declarar, después de las hermanas de Diego, Rita, Ana y Claudia; de la expareja Verónica Ojeda -madre de Diego Fernando- y de Jana, una de sus hijas extramatrimoniales.