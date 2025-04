“Sí señores, soy Uber”

“Lo hago por necesidad laboral, porque con mi edad no consigo otras fuentes de trabajo” dijo la mujer que maneja una camioneta Jeep de su propiedad.

Al referirse a las ganancias mensuales que se obtiene trabajando para la aplicación, Carolina comentó que “uno no se vuelve rico”, pero que hacerlo “ayuda muchísimo a la economía familiar”.

Agregó que otra de las grandes ventajas es la flexibilidad en los horarios de trabajo.

Comentó que ella siempre lleva caramelos para ofrecer a quienes traslada en su camioneta e indicó que ella trabaja 6 horas diarias, incluyendo sábados, domingos y feriados

Carolina relató que la “seguridad que ofrece Uber es excepcional” porque “el pasajero puede puntuar al conductor y viceversa”. Además las pasajeras pueden filtrar el género del conductor.

Y agregó otra de las características de Uber “tiene un botón anti pánico para protección de quien maneja y quien viaja”.

“Algunas personas me piden que los traslade fuera de la aplicación y yo les digo que no, porque Uber me da certeza de seguridad” agregó

Finalmente ante la consulta de un oyente, confirmó que los viajes están asegurados por la empresa Uber.