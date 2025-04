“El interventor del IPS debería renunciar”

Al ser consultada sobre el sueldo de ministro que se le asignó al Savoy indicó que “todo lo que está ocurriendo en el IPS pone en juego la palabra del gobernador” y agregó que” no se puede seguir avalando esta situación” manifestó Cartuccia.

La legisladora expresó que la visita del interventor del IPS a la Cámara Baja dejó muchas dudas sobre el manejo financiero de la obra social.

“Los números no cierran, porque no supo contestar de dónde se sacó el dinero para pagar parte de lo adeudado, cuantos profesionales prestan servicio para el IPS, y tampoco pudo explicar porque aún no se hicieron las credenciales digitales” ejemplificó Cartuccia.

Por otro lado mencionó un proyecto de ley de su autoría y aprobado durante la sesión de ayer para la cobertura de la “pubertad precoz”.

“Muchos profesionales carecen de las herramientas y la capacitación para abordar los cambios que enfrentan los niños y las niñas en esta etapa” dijo.

Finalmente mencionó sus dudas sobre las auditorías sobre el tema de pensiones por discapacidad.

“Los están citando a lugares muy alejados de sus domicilios o a empresas tercerizadas en otras provincia o en una clínica privada” expresó.