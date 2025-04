El jefe de los enfermeros de Maradona culpó a Luque y a Cosachov

Uno de los siete imputados en el juicio por la muerte de Diego Maradona apuntó directamente contra el médico Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, a quienes responsabilizó por las decisiones tomadas durante la internación domiciliaria del ídolo.

Se trata de Mariano Perroni, jefe de los enfermeros que atendieron al Maradona en sus últimas semanas de vida, quien declaró: “Eran los médicos los que tenían que tomar las decisiones”.

En diálogo con TN, Perroni aseguró que tanto Luque como Cosachov eran los responsables de definir la atención médica que recibía Maradona. En su testimonio, remarcó que los profesionales eran quienes ordenaban qué hacer durante la internación. “Yo no les daba indicaciones a los enfermeros porque eso lo tenían que hacer los médicos”, afirmó.

Además, Perroni negó haber participado de un complot delictivo que provocó la muerte de Maradona. “No sé qué plan criminal puede haber si no conocés a la banda ni a la víctima”, dijo. En relación con el estado de salud del exfutbolista, sostuvo que “los informes decían que Maradona estaba con edema persistente”.

Perroni detalló que el enfermero Ricardo Almirón era quien hacía un seguimiento de los signos vitales de Maradona: “Controlaba la tensión arterial, la frecuencia cardíaca... y lo ponía en el grupo de chat”, explicó. Según sus palabras, los médicos estaban conformes con realizar “un solo control diario”.

Respecto a la otra enfermera, Dahiana Gisela Madrid, Perroni señaló que “en 12 horas no lo controlaba porque el pedido era no invadirlo y no molestarlo”.

También defendió el tipo de asistencia que se brindó: “A nosotros nos convocaron para cuidados domiciliarios. No era una internación, era un cuidado domiciliario. Nunca fueron pedidos ambulancia y desfibrilador. (Maradona) estuvo previamente monitorizado y nunca tuvo ningún evento”. Y concluyó: “Quizás tendría que haber seguido internado o tener chequeos más profundos”.

Perroni, junto con los otros seis acusados, está imputado por homicidio con dolo eventual. Para los querellantes, existió un plan criminal que habría llevado a la muerte de Maradona.

Fuente: TN