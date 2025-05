Juan Carlos Romero: “Me pareció extraño que Gendarmería me pidiera una foto”

El senador nacional por Salta, Juan Carlos Romero, votó este mediodía en la escuela Dr. Benjamín Zorrilla, ubicada en la calle 25 de Mayo 43, en el marco de las elecciones legislativas provinciales. Tras sufragar, fue consultado por la prensa y compartió una situación que, según comentó, le pareció inusual.

“Una cosa curiosa que me pasó, que nunca me había pasado. Se acercaron dos gendarmes muy educados a decirme que tenían que sacarme una foto. Pensé que era para una selfie, pero me explicaron que era una disposición para registrar a todos los candidatos y funcionarios. Les dije que no hay obligación legal para eso”, manifestó.

Romero calificó el hecho como algo “extraño” y señaló que se comunicará con autoridades nacionales y provinciales para comprender el alcance de ese procedimiento.

“Ya tenían en sus teléfonos imágenes de otros candidatos y exgobernadores. Llamaré a Buenos Aires, al Ministerio por este tema. Si Gendarmería tiene la instrucción de hacer registros fotográficos en el acto electoral, necesitamos saber con qué propósito. Me parece importante que todo se haga con claridad”, destacó.

El legislador también planteó dudas sobre el rol de fuerzas federales en un proceso electoral provincial. “Desconozco por qué Gendarmería está participando en esta elección. Es una consulta que haré al Tribunal Electoral. Me pareció extraño que ellos puedan tomar fotos, pero no los ciudadanos”, señaló.

Afirmó que, de no recibir una explicación clara, elevará su inquietud formalmente. “Si hoy no obtengo respuestas, el lunes presentaré notas al Ministerio de Seguridad de la Nación y al Tribunal Electoral de la provincia”, sostuvo.

Y añadió: “Las instituciones deben funcionar con reglas claras y previsibles”, expresó.

Reforzar integración

Al ser consultado sobre su proyecto para modificar la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia, habló sobre el funcionamiento de misma y la necesidad de reforzar su integración.

“Sé que hubo sorpresa por mi propuesta, pero es algo que vengo analizando desde hace meses. Es momento de pensar en cómo garantizar el funcionamiento pleno de la Corte”, hizo hincapié.

Y subrayó la importancia del consenso político: “hay muchos cargos institucionales que requieren mayorías especiales. Hoy en la Corte quedaron tres miembros de los cinco. Cualquier circunstancia inesperada podría dejarnos sin Corte. Es fundamental garantizar la continuidad institucional”.

En cuanto a la ley de Ficha Limpia, que no logró ser sancionada en el Senado, explicó:

“Desde el Senado se trabajó durante meses. Hubo voluntad y compromiso de la mayoría. Faltaron dos votos clave, y quienes no acompañaron deberán hacerse cargo de su decisión”, finalizó.