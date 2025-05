Luego de que La Libertad Avanza se impusiera en la ciudad de Salta en las elecciones legislativas 2025, el gobernador Gustavo Sáenz salió a reconocer los resultados en la capital, pero remarcó la performance general del oficialismo en el resto de la provincia, donde el frente Unidos por Salta obtuvo una amplia mayoría.

“Estuvimos ahí, pero bueno, no todo se puede ganar”, expresó Sáenz en un tono reflexivo al referirse a la derrota en la capital, y añadió: “Gracias Bernardo, vamos a seguir peleando juntos para poder seguir transformando nuestra querida provincia. Un aplauso para Bernardo”, en referencia al senador oficialista Bernardo Biella.

Pese al revés en el distrito más poblado, el mandatario resaltó el desempeño electoral a nivel provincial. “Yo no sé cómo se leen las elecciones provinciales, no sé cómo se leen las elecciones legislativas, las intermedias, pero digo, si de 12 senadores que se elegían ganamos 11, creo que ganamos, 11 a 1, ¿no? Sí, creo que sí. Si de 30 diputados ganamos 20, creo que ganamos, ¿no? No sé”, ironizó, destacando los resultados logrados por su frente.

Además, el gobernador defendió la legitimidad del sistema de votación, en medio de cuestionamientos previos por parte de sectores opositores. “Se ve que en Capital no pasó eso. Así que una vez más el voto electrónico demostrándole que se gana y se pierde. Me tocó a mí, gané y perdí con el voto electrónico, pero nunca lloré. Me caí, me levanté, peleé y seguimos trabajando por Salta.”