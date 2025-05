Sáenz destacó el liderazgo minero de Salta

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, participó hoy en el panel de gobernadores de Arminera, la tradicional exposición organizada por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y Messe Frankfurt Argentina.

Durante su intervención, Sáenz resaltó el sólido avance de Salta en el sector minero, posicionándola como un referente a nivel nacional, con un fuerte enfoque en la generación de empleo y el desarrollo territorial.

El panel fue moderado por Roberto Cacciola, presidente de CAEM, y contó también con la participación de los gobernadores Alfredo Cornejo de Mendoza, Claudio Vidal de Santa Cruz y Carlos Sadir de Jujuy.

Tras agradecer el poder compartir con la familia minera un mesa tan federal, reafirmó que desde hace 5 años en Salta “la minería es política de Estado, porque queremos pasar de ser una provincia con minerales a una provincia minera. En eso estamos trabajando con mucha responsabilidad y compromiso”.

Destacó lo que considera una máxima y una convicción absolutamente profunda: “El futuro de Argentina no se define solamente en Buenos Aires. Hay un gigante dormido que es el norte, que ha empezado a despertar”.

Se refirió así a la Mesa del Litio que se integró a partir de un tratado regional con Catamarca y Jujuy. “Gobernadores de distintos signos políticos, pero que teníamos a la política minera como política de Estado comenzamos a trabajar de manera conjunta. Un radical, un peronista y un representante de un frente provincial, todos juntos. Esto nos ha abierto muchas puertas en el mundo y ha demostrado a nivel nacional que cuando las oportunidades están y las necesidades son permanentes, no hay ideologías, no hay partidos políticos, no hay dirigentes nacionales”.

Asimismo se refirió a que uno de los pilares de la gobernanza minera en Salta ha sido la generación de empleo, tanto directo como indirecto, a través de empresas y proveedores. "No se trata solo de atraer inversiones, sino de que esas inversiones generen empleo, arraigo y oportunidades para nuestra gente", afirmó.

Al respecto, se destaca que en la provincia hubo un incremento del 150% del empleo minero en los últimos cuatro años.

El Gobernador señaló que el crecimiento en minería al ser inversiones a largo plazo, necesitan “previsibilidad, reglas de juego claras, sustentabilidad en el ambiente, licencia social, seguridad jurídica. El mundo nos está mirando para invertir, pero también requieren de esas premisas para poder hacerlo”.

En otro tramo de su intervención, Sáenz resaltó el importante movimiento minero en Salta: tres de los seis proyectos de litio en producción a nivel nacional se encuentran en la provincia.

En 2024, Salta fue protagonista de hitos históricos con las inauguraciones de Eramine y su proyecto Centenario Ratones, el inicio de producción de Sal de Oro de Posco, y la reciente puesta en marcha de la planta industrial de Ganfeng en General Güemes, que complementa su proyecto Mariana en la Puna.

En tanto, la provincia continúa avanzando con proyectos prometedores como Taca Taca, uno de los mayores proyectos de cobre del país; Diablillos, con grandes reservas de plata; producción de oro de Mina Lindero, lo que demuestra una clara diversificación de la matriz productiva más allá del litio.

Además, el Gobernador Sáenz mencionó la proyección de Rio Tinto, con la inversión más grande del país en litio, siendo el primer proyecto minero del país aprobado en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

En este punto evaluó que el Estado Nacional “tuvo la muy buena visión de establecer un régimen de incentivos para motivar a la inversión, a partir de beneficios aduaneros, tributarios y otros, por más por 30 años. Es decir, una política a largo plazo, que son las que hacen que los pueblos crezcan”.

Añadió: “Es fundamental que el gobierno nacional entienda que cuando las provincias trabajan, las provincias crecen y así es como el Estado Nacional se fortalece”.

Por ello insistió en la necesidad de ejecutar obras de infraestructura estratégicas como el corredor bioceánico; “eso nos otorgaría conectividad y competitividad con la posibilidad de salir al Pacífico y al Atlántico”.

Al bregar por más federalismo y unidad, manifestó que “todos tenemos que trabajar en conjunto para ser un país más federal, dejando la retórica de lado y demostrando que necesitamos una Argentina que tenga las mismas oportunidades”.

Al final de su participación, Gustavo Sáenz consideró que “el país tiene una oportunidad histórica que viene desde el norte, desde el sur y desde distintos lugares del país para hacer que la Argentina de de una vez por todas arranque, crezca y avance”.

“Los que estamos aquí y tenemos algún tipo de responsabilidad en la función pública, queremos trascender; buscamos que nuestro paso por cada uno de los lugares donde estuvimos no sea solamente un cargo público y en vano. Trascender significa dejar en la memoria y en el corazón de cada uno de los argentinos un legado: una Argentina con futuro”.