Este jueves se presenta la muestra “Sentarse bajo un árbol” de Mariano Cornejo

“Sentarse bajo un árbol” de Mariano Cornejo, se trata de una muestra antológica de los últimos veinte años de producción del reconocido artista.

La visita a la muestra es gratuita y tiene su ingreso por avenida Belgrano 992.

Biografía

Mariano Cornejo nació en Salta en 1962 y realizó sus primeros estudios de pintura con Julio Coll Arias. En 1984 Primer premio Homenaje a Joan Miró. (Instituto Jung - Embajada de España). En 1985 egresa de la Escuela de Arte Pueyrredón y obtiene la Beca de la Agencia Española de Cooperación Internacional, y realiza estudios de postgrado en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona hasta 1992.

Ha recibido los siguientes premios: Segundo premio VII Salón Fundación Banco del Noroeste. Salta 1983. Premio Asociación Argentina de Críticos de Arte - Primer Salón de Pintura de la Crítica en 1996. Premio Chandon ArteBA, 05 - (Obra donada al Museo de Arte Contemporáneo de Salta).

Principales Exposiciones:

1979 Primera exposición individual, óleos. Casa de la Cultura Salta. 1984 Agustín Usandivaras Gallery. Salta. 1987 XV Certamen Nacional de Pintura. Caja de Madrid. 1988 Collectiva d'estiu. Sala Almirall. Barcelona. 1989 Africa a Catalunya. Reial Cercle Artistic de Barcelona. 1992 "Serie de Babel". Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Premio Laus de Diseño Gráfico e Ilustración. Palacio de los Congresos. Barcelona. 1993 "Versiones del Arca". Julia Lublin Galería de Arte. 1994 "Pinturas y objetos". Julia Lublin. ArteBA, 1994 y 1995. "Pinturas" - Galería Altera, Pinamar. "Pintura" – Julia Lublin. ArteBA. 1996 "Zoolarium". Dock del Plata y "Herbarium" Galería VanRiel. 1997 "Playas Volcanes y Vacíos". Galería Van Riel. ArteBA y "Sublime Enseña. Galería Van Riel. 1998 "Nidos - Nudos". Galería Van Riel. ArteBA y subasta de Arte Argentino y Latinoamericano en Cristhie's. NEW YORK. 1999 "Núcleos y Papeles". ArteBA, 99 y subasta de Arte Argentino y Latinoamericano en Sotheby's. NEW YORK. 2000 "Alrededor del Puma". Arte & Antigüedades, ArteBA, 2000 y "Puro Bicho". Galería Principium. 2002 "Maderas y objetos". Galería Kreisler. Madrid. 2003 "Arte Argentino". Kunststatione Kleinsassen. Frankfurt y "10 Años Restropectiva". Sala "J" Recoleta Buenos Aires. 2003 "Blanco y Negro". Galería Palatina. Buenos Aires y "Pinturas y Objetos". Gonzalo Vidal. ArteBA 04, Galería Kreisler. Madrid. ArteBA, 04 y "Sentarse Bajo un árbol". Galería Palatina. Buenos Aires. 2005 "Las 4 estaciones". Galería Palatina. ArteBA, 05; "Argentina Pinta Bien". Museo de Arte Contemporáneo. Salta. 2006 "Collages y objetos". Galería Palatina. ArteBA, 06; "Pertenencia". Fondo Nacional de las Artes; "Territorios Sagrado" (Colectiva) Museo de Arte Contemporáneo de Salta. 2007 "Paisajes. Acuarelas, maderas y objetos". Galería Palatina. Buenos Aires. 2008 "El Zoodíaco" ArteBa 09, Galería Palatina. 2009 "Otros Paisajes" Galería Palatina. 2010 "Animales" ArteBa 10. Galería Palatina. 2012 ArteBA. Galería Palatina. 2014 "Desiertos y volvanes" Serie Atacama (Individual). Galería Palatina. Presentación de "Osaturas" de Hugo Padeletti, edición de Bibliófilo (10 ejemplares) pintados a la acuarela. 2015 ArteBA. Galería Palatina. 2016 MAC Salta"Diálogos con Gabriela Aberastury" "Homenaje a Jorge Luis Borges. Biblioteca Borges. Instituto Cervantes New York ( Junto a G. Aberastury, E. Barna, N. Bessoueck y S. Faccio) Obras suyas en importantes colecciones del país y del extranjero.

En 2010 ha publicado El Pedregal (Poesía) y Osaturas pinturas sobre poemas de Hugo Padaletti (Edición de bibliófilo) ambas publicadas por Mundo Gráfico Salta Editorial, Cornejo-Aráoz Ediciones.