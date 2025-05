El Senado rechazó la ley de Ficha Limpia y Cristina podrá ser candidata a nivel nacional

En el Senado de la Nación no se aprobó el proyecto de ley Ficha Limpia tras la votación de 36 votos afirmativos, 35 negativos y 0 abstenciones. La mayoría requerida para lograr la aprobación era de 37 votos. El oficialismo daba por hecho que la iniciativa iba a ver la luz y consideraba que tenía el apoyo necesario para lograrlo, por lo que la sorpesa fue enorme al momento de revisar el tablero de la elección.

El resultado de la votación significa un triunfo del kirchnerismo por sobre las aspiracones del Gobierno de Milei, ya que Cristina Fernández de Kirchner podrá ser candidata en las elecciones provinciales o nacionales de octubre.

Fueron dos senadores de Misiones los que obturaron la luz verde del proyecto y que se plegaron al interbloque kirchnerista: Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, ambos del Frente de la Concordia del ex gobernador Carlos Rovira.

Rovira había logrado bloquear en 2020 un proyecto de Ficha Limpia en su provincia que había presentado la legisladora radical Anita Minder. Ambos senadores evitan a la prensa acreditada y solo se expresan a través de sus votos. Hoy, dieron otro ejemplo de eso.

El resultado cayó como un baldazo de agua fría en varios actores que componen el círculo de los "dialoguistas". Quizás el gesto más notorio de eso fue la cara de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.

Durante las siete horas de debate, fuertes acusaciones se cruzaron entre los legisladores oficialistas y opositores, que aseguraban que la ley buscaba proscribir a Cristina.

En este contexto, el proyecto Ficha Limpia quedará para la historia al menos en este 2025, un año nada más y nada menos que electoral. Podrá volver a ingresar al Congreso de la Nación recién el 1 de marzo del 2026.

Entre los senadores que votaron en contra de la "Ficha Limpia" se encuentran los kirchneristas salteños Nora Giménez y Sergio Leavy, mientras que el senador Juan Carlos Romero apoyó el proyecto con su voto positivo.

Minuto a minuto, desde el Senado

21.10 | El final del debate y el momento previo de la votación

El debate sobre el proyecto "Ficha Limpia" finalizó con los líderes de bloque compartiendo sus puntos de vista sobre la relevancia de la propuesta y sus posibles mejoras.

Eduardo Vischi (UCR) resaltó que el proyecto satisface una creciente demanda social de mayor decencia y honestidad en la política. "La sociedad exige que la función pública sea ejercida por personas íntegras y limpias. Se toleran errores, pero no la burla hacia la sociedad", afirmó Vischi, subrayando que la confianza política se recupera con acciones éticas concretas.

Alfredo de Angeli (PRO) consideró "Ficha Limpia" un avance, pero señaló que la clase política debe recuperar credibilidad. "La Ficha Limpia es bienvenida, pero insuficiente, y debemos seguir debatiendo mejoras", dijo De Angeli, sugiriendo continuar buscando una política más transparente y eficaz.

20.35 | Romero: "No es un invento de nadie, es un reclamo de ocho años"

El senador Juan Carlos Romero tomó la palabra para contextualizar el debate, recordando el largo camino recorrido que tuvo la iniciativa por demanda de la ciudadanía. "Esto no es un invento de nadie en particular, sino el resultado del trabajo de mucha gente. Hay un derecho ciudadano a peticionar, y hace ocho años que, con numerosas firmas, se solicitó esto, un proceso que tomó ocho años. Ese es el proceso democrático. No es que un grupo de personas juntó firmas la semana pasada y hoy estamos aquí proscribiendo a alguien. Esto es una inquietud, un deseo legítimo de la gente, y partiendo de esa legitimidad, aclaro que voy a votar a favor.", sostuvo el legislador salteño.

Romero también consideró que "no hay una ley perfecta, se la puede perfeccionar", sin caer en el ataque a personas. Dijo que la sociedad es la que debería poner más límites y "no nosotros querer echar con leyes algo que la sociedad no lo percibe, pero hay un gran sector que sí lo percibe, que es la gente que ha peticionado esta ley, que ha generado un largo debate y que hoy espero que le demos conclusión sin pensar en nadie en particular, sino que debe servir para todos en general."

19.35 | Loustea y la hipocresía de algunos legisladores

El senador Martín Lousteau apoyó el proyecto de ley "Ficha Limpia", pero enfatizó que este es solo un paso inicial y no resuelve el problema estructural de la corrupción en Argentina. Señaló que la corrupción requiere un abordaje integral que incluya prevención, detección, sanción y cumplimiento de condenas, y criticó la falta de acciones concretas en casos pendientes como el "Caso Libra", donde se bloqueó la creación de una comisión investigadora.

Lousteau criticó la "hipocresía" de algunos legisladores que apoyan "Ficha Limpia" mientras bloquean investigaciones de otros casos de corrupción. Recordó la lentitud de la justicia argentina y cómo la corrupción a menudo solo se visibiliza cuando los gobiernos pierden poder o la economía se deteriora. También cuestionó la incongruencia de presentar al ex presidente Carlos Menem como ejemplo, dado que fue condenado por corrupción y buscó fueros en el Senado, lo que sería incompatible con la ley "Ficha Limpia".

En conclusión, Lousteau sostuvo que "Ficha Limpia" es un avance, pero insuficiente sin reformas profundas en el sistema judicial y político. Subrayó la necesidad de un enfoque más amplio y efectivo para combatir la corrupción en todas sus dimensiones.

19:03 | Tagliaferri: "La política debe dar el ejemplo"

La senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri afirmó que la política debe "dar el ejemplo" y avanzar con la ley de Ficha Limpia.

"Este proyecto es un resultado de la sociedad civil. Argentinos que creen como yo que la política debe ser ejemplo de compromiso y no una excepción. Es un mensaje claro que podemos dar: no da lo mismo ser corrupto que no serlo. La política debe dar el ejemplo", reflexionó.

18:45 | Luis Juez: "Si fuese un país serio..."

"En un país serio, no necesitaríamos una ley para no votar a alguien condenado dos veces", remarcó Luis Juez sobre Ficha Limpia. "No vamos a ser Finlandia cuando salga esta ley", expresó.

"Como en Argentina necesitamos una ley así, la voy a acompañar", aclaró. "Esta ley no tiene destinatarios, pero cuando flaquean los argumentos jurídicos, tener razones emocionales no está mal", chicaneó ante los reclamos del kirchnerismo.

17:38 | "Antes tocaban las puertas de los cuarteles, ahora tocan las puertas de los juzgados"

El senador de Unión por la Patria Eduardo De Pedro (Buenos Aires) afirmó que el proyecto Ficha Limpia es para proscribir a Cristina Kirchner. "Reconocen algunos que el proyecto es malo. Dicen que van a votar porque hay mucha presión mediática. Eso se llama poder real. La persecución judicial y mediática siempre es contra el peronismo", lanzó De Pedro.

En esa línea, continuó contra el discurso de la senadora Mónica Silva: "Escuché 'que esta ley no era contra nadie'. Sí, es contra Cristina Kirchner. No pueden ganar con los votos y la quieren sacar de la cancha".

"Antes tocaban las puertas de los cuarteles, ahora tocan las puertas de los juzgados. Es un proyecto para proscribir a Cristina Kirchner", resalto De Pedro en su alocución.

Y se preguntó: "¿En serio piensan que este proyecto es pelear contra la corrupción en la política? ¿Piensan que esto va a mejorar el sistema democrático? Estoy convencido que esto socava a la democracia".

Para finalizar, De Pedro remató: "Ficha Limpia es la culminación de un método mafioso a partir del manejo de los medios y del poder judicial".

16:48 | Mónica Silva dice que Ficha Limpia "no es un ley contra nadie"

La senadora Mónica Silva (Río Negro) dijo que el proyecto responde "a una demanda social legítima y urgente".

"No es un ley contra nadie, es favor de la credibilidad y transparencia del sistema político. La ley es una señal de que nosotros escuchamos a la ciudadanía", añadió.

15:25 | Los senadores inician el debate del proyecto Ficha Limpia

El Senado inició el debate del proyecto Ficha Limpia, tras haberle dado luz verde a las nuevas autoridades, pliegos de los embajadores y el proyecto que declara la emergencia en Bahía Blanca.

El Senado aprobó hoy los pliegos de los candidatos a embajadores argentinos Wenceslao Bunge Saravia, en España, y de Alejandro Oxenford, en Estados Unidos.



15:09 | La lista de oradores para Ficha Limpia es de 47 senadores

La lista de oradores para el debate del proyecto Ficha Limpia es de 47 senadores, lo que estiraría la votación de la iniciativa hasta casi la medianoche de hoy.

Puntos clave del proyecto:

La Libertad Avanza asegura tener los votos necesarios para sancionar la ley.

En Casa Rosada advierten que aún faltan cinco votos del interior para alcanzar la mayoría.

El kirchnerismo mantiene su rechazo con 34 votos firmes, y apuesta a bloquear la sanción.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo que la ley se aprueba salvo "algún fallo de último momento".

Lospennato, del PRO, impulsa la iniciativa y su entorno busca capitalizar el posible triunfo legislativo.

Desde el oficialismo temen que la votación favorezca al PRO justo antes de las elecciones porteñas.

Un sector del Gobierno considera posponer la ley para evitar que el PRO se lleve la foto de la victoria.

La ministra Patricia Bullrich formaliza hoy su afiliación a LLA en un acto junto a Adorni y Karina Milei.

Si se introducen modificaciones, el proyecto deberá volver a Diputados, lo que dilataría su aprobación.

Carambia reveló en un video que fue un funcionario libertario quien frenó la discusión en abril.

El PRO busca instalar a Lospennato como la ganadora de Ficha Limpia en plena campaña.

En el entorno presidencial apuntan contra el macrismo: “Están desesperados por anotarse el poroto”.