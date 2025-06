Kevin Benavides anunció su retiro oficial del motociclismo profesional

Este jueves el deporte motor en la República Argentina recibió una de las noticias más resonantes del último tiempo, luego de que Kevin Benavides anunciara su retiro como piloto de motos profesional. El salteño, dos veces ganador del Rally Dakar, confirmó a sus 36 años que no continuará corriendo en motos, tras la grave lesión que sufrió el año pasado y que, de acuerdo a sus propias palabras, casi le cuesta la vida.

“Decidimos retirarnos, me voy a retirar como piloto profesional de motos“, le confesó Kevin al medio especializado Automundo, en una entrevista publicada este jueves. “Fue un buen camino, todavía cuesta hablarlo”, reconoció, visiblemente afectado y con lágrimas en sus ojos.

Luego procedió a explicar su decisión: “Venimos batallando desde hace un tiempo con la última lesión que sufrí, lo cual me lleva a tomar esta decisión que me cuesta un huevo pero creo que es la más acertada porque no puedo volver a manejar como a mi me gusta“. Y agregó: “Es una lesión que requiere mucho tiempo, y que ante cualquier problema podría provocar una complicación mucho más grave.”

Fuente: Bolavip