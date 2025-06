Manuel Adorni, sobre Cristina Kirchner: “El Presidente dice que el que las hace las paga”

El vocero presidencial y próximo legislador porteño, Manuel Adorni, se refirió a la condena de la ex mandataria Cristina Kirchner: “El presidente Javier Milei dice que el que las hace las paga y la Justicia dijo que las hizo y las tiene que pagar”.

En la habitual conferencia de prensa, expresó que un opositor “no les marca la agenda” ni tampoco cambios en “cuestiones electorales” y reafirmó que, desde hace 20 años, el kirchnerismo llevó a la degradación del país.

En la misma línea, destacó que su eje confrontativo no es la ex presidenta de la Nación porque es algo “más profundo”: “Quien lo entendió así, entendió mal cómo son las cosas”, explicó Adorni.

“A nosotros nos da lo mismo tener enfrente a Cristina (o a otros...). Donde haya un candidato, sea Cristina o cualquier otro que sea el pasado, que sea la degradación de la Argentina, que represente corrupción o que represente un estado soviético o cubano al que nos estaban llevando, del otro lado vamos a estar nosotros con la mejor propuesta, con el mejor candidato y, en definitiva, mostrando lo que veníamos haciendo hace un año y medio, que es eso: es transformar toda la basura que nos han dejado”, sentenció.

Paralelamente, remarcó que las políticas populistas de los últimos años “aumentaron la pobreza” en el país, “arruinaron” la libertad y dejaron a la Argentina “en una situación de terapia intensiva”: “El kirchnerismo es el concepto, pero no consideramos que Cristina Fernández es la única dueña de esa degradación”, explicó.

Por otra parte, diferenció a La Libertad Avanza (LLA) de otros partidos porque “ofrece propuestas de libertad, de crecimiento y de futuro”, porque es el único espacio “que así lo marca”.

“Los que están cerrados a reconocer que este es un gobierno democrático son muchos de los que están del otro lado, acusándonos de dictadores. Tratamos de perder cada vez menos tiempo en contestarle a esos irracionales que cuando no están en el poder o cuando no compatibilizan con el poder, que suele ser el kirchnerismo o el peronismo, todo lo demás es dictadura, todo lo demás es Estado de sitio y todo lo demás son militares en la calle. No tengo mucho más para decir”, concluyó.