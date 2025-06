Infraccionan a comercios por no exhibir precios y no contar con libro de quejas En un operativo realizado en la previa del Día del Padre, la Secretaría de Defensa del Consumidor de Salta sancionó a varios comercios del centro y zonas comerciales por no exhibir precios ni contar con el libro de quejas obligatorio. La medida busca garantizar los derechos de los consumidores y el cumplimiento de la normativa vigente.