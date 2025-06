La Justicia frenó el decreto antihuelga de Milei tras un amparo presentado por ATE

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Rodolfo Aguiar informó que, desde el sindicato, “lograron frenar el decreto antihuelga” que había impulsado la gestión del presidente Javier Milei.

En declaraciones a Noticias Argentinas, el gremialista afirmó que el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº3 “resolvió admitir la viabilidad formal de la acción de amparo contra el Decreto 340/25” que pretendía limitar el derecho a realizar paros como medida de fuerza.

“Queremos destacar esta sentencia de amparo, favorable a nuestro sindicato, valorar el trabajo de nuestro equipo jurídico y celebrar que una Justicia fuertemente cuestionada y desprestigiada, en este caso, ha fallado en favor de los trabajadores, en tiempo y forma. Ha reconocido la inconstitucionalidad manifiesta de este decreto presidencial”, aseguró Aguiar.

En la misma línea, señaló que, mediante esta sentencia de amparo, “se frenan de manera inmediata los efectos jurídicos del DNU 340” y que, además, “ les dan la razón” debido a que “hay un Congreso funcionando” y no existe “ni necesidad ni urgencia comprobada” como para que el Poder Ejecutivo, en esta materia en el que decidió legislar, pueda haber omitido el tratamiento del trámite parlamentario.

Además, indicó que ese DNU “ponía en riesgo el ejercicio de todos los derechos derivados de la libertad sindical” porque el derecho a huelga “ es un derecho humano fundamental”.

“Esto prueba que quedan vestigios de democracia en nuestro país. Ese régimen autoritario, que se intenta instaurar, encuentra el límite en aquellos sindicatos o en un movimiento obrero que está decidido a luchar”, planteó Aguiar.

Para finalizar, apuntó contra el Presidente de la Nación y reafirmó que debe saber “que no le tienen miedo” y que “ no iban a aceptar semejante avance sobre los derechos laborales fundamentales”: “ Pretendían hacernos retroceder cien años, un siglo, y no pudieron”, concluyó.