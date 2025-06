Cristina Kirchner denunció un operativo “ilegal” en su casa

Cristina Kirchner manifestó su descontento con lo que consideró un operativo “ilegal” y sin orden judicial frente a su domicilio, al que calificó como un intento de provocación por parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien llamó “la Señora Violencia”.

El posteo en redes sociales se produjo horas después de que Bullrich dispusiera presencia policial frente al domicilio de la actual titular del Partido Justicialista, en el barrio porteño de Constitución. La ex mandataria calificó la acción como un intento deliberado de generar caos, a fin de distraer la atención del aumento del desempleo, cuyos picos en el Conurbano alcanzaron el 9,7% y en el Gran Córdoba el 9,2% según datos del INDEC.

Cristina también se refirió a la movilización convocada para este 20 de junio, Día de la Bandera, por miles de militantes que tenían previsto asistir con banderas argentinas hasta la puerta de su casa. En ese marco, pidió sabiduría y templanza y propuso redireccionar el banderazo hacia el Auditorio de Parque Lezama, para evitar cualquier tipo de confrontación.

“Sé que la tienen. No seamos ingenuos ni funcionales a la provocación de la Señora Violencia. Tenía muchísima ganas de verlos y saludarlos por la fuerza que me dan. Pero lo mejor y más inteligente… es que redireccionen el banderazo que habían organizado y vayan al auditorio de Parque Lezama”, publicó Cristina en su cuenta oficial de X (ex Twitter).

Finalmente, dejó abierta la posibilidad de comunicarse nuevamente con la militancia desde el nuevo lugar del acto: “Sepan siempre que cuando ustedes están… hasta lo malo se transforma en bueno”, cerró.