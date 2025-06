El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, abandonó hoy el Senado de manera intempestiva luego de que una senadora del interbloque peronista lo calificara de “mentiroso”, lo que provocó la irritación del ministro coordinador durante la exposición del 143° informe de gestión.

“Para qué me voy a quedar si no me creen”, dijo Francos en declaraciones a la prensa acreditada mientras se retiraba del recinto junto a su equipo. Minutos antes, Francos había protagonizado un fuerte cruce con la senadora kirchnerista Cristina López, quien le dijo que faltaba a la verdad.

La legisladora había afirmado que al Gobierno “poco le importa” la soberanía del Atlántico Sur, de Malvinas y el futuro de la Antártida” porque, a su criterio, para Francos y el presidente Javier Milei, “Tierra del Fuego es solo un punto en el mapa para negociar con las potencias extranjeras”.

“La verdad que leí las respuestas que nos mandó y debo decirle que la verdad es un mentiroso”, lanzó la fueguina a Francos, quien pidió a López que se retractara, algo que la legisladora no hizo. La escena concluyó con el abandono de Francos del hemiciclo senatorial para, pocos minutos después, retirarse del Palacio.