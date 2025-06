Invierno: Salta lanzó un bono energético para jubilados y pensionados que cobren la mínima El beneficio lo otorga el Ente Regulador de los Servicios Públicos y se extenderá por los meses de junio, julio y agosto. Está destinado a jubilados que cobren hasta $304 mil, que no posean un auto nuevo, no hayan viajado al exterior o no tengan gastos de tarjeta de crédito de un millón de pesos.