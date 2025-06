El Ente Regulador denunció penalmente a comerciantes por el robo de energía eléctrica

“Se trata de conexiones irregulares que deberá investigar la justicia”, dijo.

Agregó que las conexiones eléctricas irregulares causaron un daño millonario e indicó que en su mayoría se trata de comerciantes pequeños y medianos que se dedican al comercio de una forma ilegal.

El presidente del Ente dijo que espera que los fiscales logren investigar a profundidad los robos de energía eléctrica. “Y puedan desenmascarar a quienes hayan ejercido una actividad lucrativa, robando la luz”.

Saravia anticipó que algunos de los dueños de los expedientes se dedican al rubro del comercio, el turismo e incluso al sector de los hoteleros.

“La investigación aclarará si hubo una rotura o manipulación del medidor, desvíos de tensión o violación de los precintos”, expresó.

Saravia además comentó que el Ente otorgará un bono energético a los jubilados que cobren la mínima.

El beneficio se extenderá por los meses de junio, julio y agosto y está destinado a jubilados que cobren hasta 304 mil pesos, que no posean un auto nuevo, no hayan viajado al exterior o no tengan gastos de tarjeta de crédito de un millón de pesos.

Los interesados deben posturales en cualquiera de las delegaciones del Ente de manera presencial y virtual, según manifestó Saravia.