El senador nacional por Salta, Juan Carlos Romero, propuso avanzar en la ampliación del número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia como salida a la parálisis política que impide completar su integración actual. En una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann en A24, Romero remarcó que "la Corte tiene cinco miembros por ley, pero hoy funciona con tres, lo que genera demoras, incertidumbre jurídica y altera la jurisprudencia".

"El intento por nombrar dos jueces más ya fracasó. Eso muestra que no sólo fracasó el método, sino también la falta de diálogo político", sostuvo el legislador, quien sugirió que una vía para destrabar la situación podría ser elevar el número de miembros del tribunal, con criterio de paridad. "Yo no propongo sólo dos mujeres. Podrían ser cinco mujeres y dos hombres, o viceversa. Lo importante es que haya voluntad política y acuerdos", dijo.

Romero fue crítico con los distintos gobiernos que no lograron avanzar en este tema. "Macri no pudo cubrir la Procuración, Fernández tampoco. Hay una traba institucional seria: la Defensoría del Pueblo lleva más de diez años vacante, el Banco Central tiene directores en comisión, la AGN está acéfala. Son todos cargos que exigen mayoría de dos tercios y eso requiere diálogo, que hoy no existe", lamentó.

Consultado por los fallidos pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, Romero afirmó que "faltó diálogo previo y acuerdo posterior. Sin eso, cualquier nominación está destinada al fracaso. Hay que acordar, como en todo el mundo democrático. Eso no es ilegítimo, es lo normal: sentarse en una mesa, negociar y elegir a los mejores hombres y mujeres para los cargos".

Auditoría General de la Nación

En cuanto a la Auditoría General de la Nación, Romero sostuvo que "el kirchnerismo pretende tener mayoría propia en el organismo para controlarlo con el voto del presidente. Nosotros proponemos una AGN equilibrada, con representación para el peronismo republicano, el PRO, los radicales y los libertarios. No puede usarse la Auditoría para ocultar o manipular revisiones según el signo político del gobierno de turno".

El senador explicó que esta semana se intentará avanzar en la designación de dos auditores por el Senado y se invitará al kirchnerismo a completar el tercer lugar.

"El kirchnerismo secuestró al PJ"

Sobre el estado actual del peronismo, Romero fue categórico: "El kirchnerismo secuestró al PJ. Expulsaron a miles de dirigentes y lo transformaron en una expresión populista con una visión extrema, filochavista, contraria al capitalismo y las reglas de mercado. Esa postura no tiene futuro en un país que necesita desarrollarse".

En cuanto a la figura del presidente Javier Milei, Romero expresó su apoyo a la política económica del oficialismo. "Más allá de algunos métodos, la gente ve en Milei una alternativa para evitar el regreso del kirchnerismo. Este rumbo económico es el que puede sacar al país adelante", subrayó.

Finalmente, el senador salteño lamentó la apatía electoral que se observa en distintas provincias. "Hay un 40% que no vota. Espero que los ciudadanos comprendan que, más allá de las diferencias, necesitamos acuerdos para que funcionen las instituciones. La Argentina no puede seguir bloqueada", concluyó.