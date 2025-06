Chile quiere dejar el último lugar de la tabla ante Argentina

Así llegan Chile y Argentina

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Chile en partidos

Chile consiguió sólo un punto en su último partido frente a Ecuador, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 1 terminó igualado y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 7 goles en contra y marcó 4 en el arco rival.

Últimos resultados de Argentina en partidos

Argentina llega con envión anímico tras vencer por 4 a 1 a Brasil. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Pudo marcar 13 goles y ha recibido 3.



En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 4 victorias mientras que el otro encuentro fue empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 5 de septiembre, en el torneo CONMEBOL - Eliminatorias Mundial 2026, y Argentina resultó vencedor por 3 a 0.

El local está en el décimo puesto con 10 puntos (2 PG - 4 PE - 8 PP), mientras que el visitante llegó a 31 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (10 PG - 1 PE - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df

1

Argentina 31 14 10 1 3 18

2

Ecuador 23 14 7 5 2 8

3

Uruguay 21 14 5 6 3 7

4

Brasil 21 14 6 3 5 4

10

Chile 10 14 2 4 8 -12



Fechas y rivales de Chile en los próximos partidos

Fecha 16: vs Bolivia: 10 de junio - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Brasil: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Uruguay: Fecha y horario a confirmar



Fechas y rivales de Argentina en los próximos partidos

Fecha 16: vs Colombia: 10 de junio - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Venezuela: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Ecuador: Fecha y horario a confirmar

Horario Chile y Argentina, según país

Argentina: 22:00 horas

Colombia y Perú: 20:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas