Malcorra rompió el silencio tras la sanción a chicos de Newell’s por una foto con él

“Me da mucha tristeza, me pone mal por los nenes. Siempre me saqué fotos con todos, ellos estaban ahí con mi hijo, me saludaron y se sacaron la foto como lo hacen siempre”, declaró Malcorra en conferencia de prensa.

El jugador, clave en los últimos triunfos de Central en los clásicos, afirmó que la actitud de los niños fue espontánea y sin intenciones ajenas al momento.

Malcorra destacó que los menores actuaron con inocencia y no imaginaron que su gesto les traería consecuencias dentro del club: “Fue un momento de felicidad, como cualquier niño que ve a un jugador de Primera División y quiere una foto”, agregó.

Malcorra, quien acostumbra a tomarse fotografías con hinchas de distintos equipos, durante sus recorridos por Rosario, insistió en que la medida de Newell’s le resultó inesperada: “Uno trata de que todos pasen un lindo momento, como me hubiera gustado cuando era chico sacarme fotos con un jugador de Primera”, concluyó.

El hecho ocurrió hace algunas semanas en Funes, cuando la Escuela Malvinas Argentinas enfrentó al equipo donde juega el hijo del volante “canalla”. La imagen, subida por los padres a redes sociales, provocó un fuerte debate interno en la institución leprosa, que terminó aplicando lo que consideró una “medida ejemplificadora”.

“Se les quitó la beca, pero todo fue consensuado con los padres que estuvieron de acuerdo con la medida”, aseguró Carlos Panciroli, coordinador del predio rojinegro, aunque algunos progenitores contradijeron esa versión.

La institución justificó la decisión en nombre de la “vida cotidiana del club” y el “respeto a los colores”, en una ciudad donde la rivalidad futbolística muchas veces excede los límites deportivos.

