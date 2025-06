La ex presidenta Cristina Kirchner sostuvo hoy que el peronismo no es como la “derecha mafiosa que se profuga tres años” y afirmó que cuando “determinados personajes caminan libres por la calle, estar presa es un certificado de dignidad personal y política”.

Al brindar un mensaje en la sede del PJ, la ex mandataria señaló que “la casualidad no es una categoría política e histórica, y los hechos de hoy no hacen más que confirmar esta idea”, al trazar una comparación entre el homenaje realizado a los militantes peronistas fusilados en José León Suárez y su situación particular ante el inminente fallo de la Corte Suprema por la causa Vialidad.

También pidió que “no sigan dividiendo inútilmente a los argentinos” porque esas fracturas, dijo, “aún a quien se siente antiperonista o anti kirchnerista, termina perjudicándolo con procesos económicos que destruyen el presente y futuro” de los habitantes.

Así se expresó la ex mandataria al brindar un discurso en la sede del PJ, donde cientos de militantes y la plana mayor del kirchnerismo y del gobierno bonaerense de Axel Kicillof se reunieron para brindarle respaldo ante la posibilidad de que la Corte Suprema ratifique el fallo de 6 años de prisión contra la ex mandataria.

Advirtió que “el Poder Judicial es un partido, es otro PJ, y bastó para que hace una semana anunciáramos una candidatura para que se destaran los demonios”, en referencia a su postulación por la Tercera Sección electoral para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre próximo.

“Este modelo tiene fecha de vencimiento, se agota, es una copia de lo que hizo (José Alfredo) Martínez de Hoz y lo que hizo la convertibilidad en los ’90, y que se sostiene un tiempo con dólar barato”, dijo y añadió que el Poder Judicial está “buscando cómo desarmar y desarticular la posible organización popular y política que necesariamente se va a producir”.

“No somos como derecha mafiosa que se prófuga tres años y cuando vuelven al país, después de haber organizado mesas judiciales para perseguir y encarcelar empresarios, militantes y dirigentes, no solo los excarcelan sino que además los sobreseen”, acotó en referencia al ex asesor macrista Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.

“Los peronistas estamos acá y vamos a seguir estando acá, le guste a quien le guste; en determinados momentos de la historia, cuando determinados personajes caminan libres por la calle, cuando estás en la política, estar adentro es un certificado de dignidad personal y política. Estar presa es un certificado de dignidad”, reiteró.

También se definió como una “fusilada que vive”, en alusión al intento de asesinato que sufriera el 1 de septiembre de 2022, y añadió que “los mentores de esta sentencia son esos, lo publicaron ellos y lo dijeron ellos”, en referencia a una nota del diario Clarín que llevaba como título “La bala que no salió y el fallo que sí saldrá”.

"Yo estaré presa, pero la gente va a estar cada día peor"



Luego de su discurso dentro de la sede del PJ, Cristina volvió a pararse frente al micrófono en la puerta del edificio, donde otro grupo de militantes la esperaba. En esta nueva alocución, la también ex vicepresidenta volvió a referirse al inminente falo de la Corte en la causa Vialidad: "Creen que metiéndome presa la gente va a ganar más plata, ¿le van a subir los sueldos, ¿van a arreglar las rutas?, yo estaré presa pero la gente estará cada día peor si siguen con esta política, y lo saben, por eso apuntan a que cuando esto se caiga después de las elecciones, no haya una agrupación organizada como alternativa".

"Conmigo siempre han intentado amedrantar a toda la clase política", añadió.

También pidió al Presidente que reflexione sobre el rumbo económico: “Piensen otra salida. No pueden seguir ajustando a los jubilados, a los trabajadores, a los científicos, a los docentes. Esto no termina bien para nadie, ni siquiera para los que hoy están en el poder”.

El kirchnerismo se encuentra en estado de alerta y movilización, mientras el fallo de la Corte podría impactar en la estrategia electoral del peronismo, que espera definir candidaturas de cara a las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.