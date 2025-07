Se registraron más de 60 casos de leishmaniasis visceral canina en el primer semestre

El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 26, comprendida entre el 22 y el 28 de junio.

Enfermedades zoonóticas

Se ha notificado un nuevo caso de leishmaniasis visceral canina, producida por el parásito Leishmania infantum, en la provincia, durante la última SE. El acumulado en el primer semestre de 2025 es de 63 casos.

Del total de confirmados, 8 se registraron en el departamento General Güemes y 55 en San Martín.

Esta enfermedad se puede transmitir a otros canes y a las personas por la picadura de un insecto (flebótomo volador muy pequeño, parecido a un mosquito) que previamente ha ingerido sangre de un perro infectado con parásitos.

Al ser picados, los perros infectados se convierten en reservorios de la enfermedad y pueden volver a ser picados por otros flebótomos que seguirán diseminando la leishmaniasis. Los perros también pueden adquirir el parásito ya sea por vía sexual o desde las madres hacia sus crías a través de la placenta.

Para prevenirla, es aconsejable castrar al perro, sea macho o hembra; evitar el traslado de los caninos a zonas con presencia del insecto vector o, en caso de realizarlo, colocar pipeta que contenga Permetrina 50% más Imidacloprid 10% o collar con Deltametrina 4%. Si la persona vive en ciudades con presencia del vector, además de la pipeta y el collar, se puede rociar la cucha del animal con esos productos.

Además, hasta la SE 26 se registraron las siguientes enfermedades zoonóticas:

*No hubo casos de araneismo. Acumulado: 8 casos

*Se ha notificado una picadura de alacrán, en el departamento Capital. El acumulado, en lo que va del año, es de 306 casos.

*Se han notificado 9 casos de mordeduras de perro, lo que se considera accidente potencialmente rábico (APR), 4 en San Martín, 3 en Anta y 2 en Capital. El acumulado, en lo que va del año en APR es de 431 casos.

*Hubo dos casos de ofidismo (picadura de víbora Yarará) en el departamento San Martín. Acumulado: 50 casos

*No se registraron casos de brucelosis. Acumulado: 3 casos

*No se notificaron casos de hantavirosis. Acumulado: 3 casos

*No hubo casos de psitacosis. Acumulado: 1 caso

*Hubo un caso de hidatidosis en el departamento Rivadavia. Acumulado: 22 casos

*No hubo casos de leptospirosis.

*No hubo casos de rabia animal. Acumulado: 2 casos

Hepatitis Virales

Se han registrado dos casos en la SE 26. El acumulado anual es de 15 positivos, 12 diagnosticados por laboratorio y 3 por criterio clínico epidemiológico.

De ellos, se han notificado 7 en el departamento Rivadavia, 5 en San Martín, 2 en Capital y 1 en Rosario de la Frontera.

Actualmente hay 2 en estudio y 34 fueron descartados.

Enfermedades dermatológicas de interés sanitario (EDIS)

*Se notificó un caso de leishmaniasis cutánea humana. Acumulado: 22 casos.

*No se han notificado casos de leishmaniasis mucocutánea humana. *Acumulado: 4 casos.

*No se registraron casos de leishmaniasis visceral humana. Acumulado: 6 casos.

*No hubo casos de lepra. Acumulado: 2 casos

*No se notificaron casos de micosis profunda.

Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA)

*Salmonelosis: No se han notificado casos de esta enfermedad causada por bacterias del género salmonella en la última semana. El acumulado del año es de 18.

*Botulismo del lactante: No se notificaron casos en la última SE. Acumulado 1 caso.

*Botulismo: No se registraron casos en la última SE. Acumulado: 1 caso.

*Síndrome Urémico Hemolítico: No se registraron nuevos casos en la última SE. Acumulado: 1 caso.

*Diarrea aguda: se registraron 641 casos en la SE 26. El acumulado de casos es de 31.788

Virus respiratorios

En la última semana se registraron las siguientes infecciones respiratorias agudas:

*Enfermedades Tipo Influenza: 463 casos – Acumulado: 14.249

*Bronquiolitis en menores de 2 años: 346 casos – Acumulado: 5819

*Neumonía: 173 casos – Acumulado: 5145

*COVID-19: Hubo dos nuevos casos - Acumulado: 128

El director general de Dirección Epidemiológica, Francisco García, explicó que las enfermedades tipo influenza que circulan en Salta son influenza A, virus sincicial respiratorio, influenza B y adenovirus.

Además, informó que en la última semana epidemiológica hubo 180 pacientes hospitalizados y no se registraron defunciones por enfermedades respiratorias en la provincia de Salta. A la fecha son siete los óbitos por estas patologías.

Enfermedades inmunoprevenibles

*No se han notificado casos de coqueluche en el año.

*Se registró un caso de varicela. El acumulado anual es de 316.

*No se han confirmado casos de meningoencefalitis. El acumulado en lo que va del año es de 69 casos.

*Se ha notificado un caso de parotiditis, con lo que el acumulado anual es de 21 casos.

*No hubo casos de sarampión.

*No se registraron casos de Enfermedad Febril Exantemática. Acumulado: 11 casos

*No se ha confirmado ningún caso de difteria ni de poliomielitis.